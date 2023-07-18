Samsung, Ukrayna’yı ‘Onur’la yeniden inşa edecek

Rus işgaliyle altyapısı milyarlarca dolarlık zarara uğrayan Ukrayna’nın geleceğine Türk şirketler imza vuracak.

İlk büyük anlaşmayı dünyaca ünlü Samsung ile Ukrayna’nın en büyük inşaat şirketi Onur Grup attı. İki şirket, birlikte hem akıllı şehir uygulamasını yürütecek hem de ülkenin altyapısı için ortak çalışacak. Anlaşma ilerleyen dönemde Doğu ve Orta Avrupa coğrafyasına da genişleyecek.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna hem ani hem de önemli bir ismi ağırladı. NATO Liderler Zirvesi’ne için Litvanya’ya giden, ardından Polonya’da önemli görüşmeler yürüten Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ve beraberindeki kalabalık bir heyetle program dışı olarak Kiev’e geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensykiy ile görüşen Kore Devlet Başkanı, bu yıl ‘daha geniş kapsamlı askeri malzeme sağlayacağını, 150 milyon dolarlık da insanı yardım yapmayı planladıklarını açıkladı. Kremlin Rejimi’nin 500 günden fazla işgal ettiği Ukrayna’nın yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak bu ziyaret, Kore için oldukça anlam taşıyordu.

Zira 1950’li yılların başında Moskova destekli Kuzey Kore’nin işgaliyle neredeyse harap olan Güney Kore, benzer süreci 70 yıl önce yaşamış ve başarılı bir yeniden yapılanma süreci yaşamıştı. Ukrayna’nın da benzer işgal yaşaması Güney Koreli lider için de anlamlıydı. Güney Koreli hükümet yetkililerin yanı sıra milyarca dolarlık projeler yapan dünyaca ünlü şirketlerin de hazır bulunduğu geziyi ilginç kılan bir gelişme ise Türkiye ile ilgiliydi.

Ukrayna’nın en büyük inşaat şirketi olan, ülkedeki en önemli işveren konumundaki Onur İnşaat, Güney Koreli dev Samsung ile 2 önemli anlaşma imzaladı. Ukrayna’da savaş döneminde de faaliyetlerine devam eden, Rus güçlerinin saldırdığı kentlerde hızlı bir imar çalışması yürüten Onur İnşaat ve Samsung’un anlaşması ülkedeki Türk varlığını da önemli oranda etkileyecek.

34 milyar dolarlık cirosu var

Yıllık 34 milyar dolarlık ciro yapan Koreli deve ait Samsung Engineering & Construction’ın ilk anlaşması ülkenin kültürel başkenti Lviv Belediyesi ve Onur Grup arasında imzalandı. Bu protokolde akıllı şehir oluşturulması üzerine. İkinci anlaşma ise enerji, altyapı, konut gibi alanlarda geniş kapsamlı bir anlaşma oldu.

Anlaşma, Güney Kore Toprak,Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang’un huzurunda ve iki şirketin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlarının yanı sıra imzalandı. Güney Koreli Bakan yaptığı açıklamada, “Biz Türkiye ile 1953’te kardeş olduk. Kore Savaşı’nda yanımıza olan Türkiye ile bağımızı Ukrayna’da da güçlendireceğiz. Bir Türk şirketinin de varlığıyla Ukrayna da bizim kardeşimiz oldu. Hep birlikte kalkınacağız” dedi.

Anlaşma, Avrupa’yı da kapsayacak

Güney Kore, Rus işgalinin yarattığı tahribatı azaltmak adına Ukrayna’ya 8 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak. Samsung ile yapılan bu anlaşma da birlikte yol almak adına da oldukça önemli. Başka Güney Koreli ve Türk firmalarının Ukrayna’da yeni işbirliklerinin de önünü açacak bu işbirliği kıtanın diğer ülkelerini de kapsayacak. Samsung ile Onur Grup Doğu ve Orta Avrupa’da da birlikte hareket etme konusunun da önünü açacak.

Yapılan anlaşmanın yaratacağı etkiyi Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan’a sordum. Onur Grup’un Ukrayna’da inşaat haricinde kağıt, inşaat malzemeleri gibi alanlarda çalıştığını söyleyen Pehlivan, “Ukrayna’da savaşa rağmen hala 700’ün üzerine Türk firması faaliyetini sürdürüyor. Toplam yatırım tutarımız 4.5 milyar doları geçiyor. Yapılan yatırımlarla en büyük yabancı sermaye konumundayız. İhracatımız, birlikte üretimlerimiz artıyor. Samsung ile birliktelik Türkiye’nin gücünü daha fazla hissedilir hale getirecektir” dedi.