Türk gemilerini Kıbrıslı Rum şirket işletecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin en önemli denizcilik şirketlerinden Columbia Shipment, Türkiye'deki varlığını güçlendirme kararı aldı. Limasol merkezli Columbia Shipmanagement (CSM), İstanbullu Transoba Denizcilik'in filosunu işletmek üzere devralıyor. Anlaşmayla Rum merkezli şirket, Türkiye'deki operasyonlarını güçlendirdi. Güney Kıbrıs Rum merkezli şirket, geçen yıl Türkiye'de ofis açmıştı. Dünya Gazetesi'ndeki bu köşeden de haberi sizlerle paylaşmıştık.

Filoda 3 gemi var

Türk dökme yük şirketi Transoba ailesi tarafından 1994 yılında kuruldu. Türk şirketin filosunda 2010, 2011 ve 2013 yıllarında inşa edilen Ocean Destiny, Ocean Diamond ve Ocean Freedom adlı üç supramax gemi var.

5 kıtada ofisleri bulunuyor

Türk şirketin filosunu yönetmeye başlayacak olan Güney Kıbrıs merkezli şirketin Limasol genel müdürlük haricinde Almanya, Singapur, Çin, Yunanistan, Suudi Arabistan, İtalya, Monaco, Norveç gibi ülkelerde şirket ve ofisleri var.

Alman iş adamı 40 yıl önce Limasol'da kurdu

Alman Scholler ailesi tarafından kurulan şirket, yaklaşık 300 gemiye sahip. Şirketin 15 bin çalışanı var. Columbia Shipmanagement, 1978'de Heinrich Scheller tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki liman kenti Limasol’da kuruldu. Merkezi yine burada olan şirket, denizcilik endüstrisinde gemi yönetimi ve denizcilik hizmetleri sağlayıcıları konusunda dünyanın en büyük firmalarından biri olarak biliniyor.