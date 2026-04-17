Savaşın gölgesinde IMF-Dünya Bankası toplantıları

2026 yılı IMF-Dünya Bankası bahar toplan­tıları başladı. Toplantılar bu yıl İran-ABD/İsrail sa­vaşının gölgesinde yapılı­yor. Esasen 2020 pandemi yılından günümüze hemen hemen her yıl olumsuz bir senaryo ile karşılaşıyor dünya ekonomi gündemi. Türkiye ekonomisi de bu olaylar karşısında izole değil.

Geçtiğimiz iki yazımızda sava­şın Türkiye ekonomisi üzerinde­ki etkileri üzerine yazmıştık. Bu hafta da IMF’nin tahminlerini kullanarak dünya ekonomisi üze­rindeki etkilerini tartışacağız.

Savaşın gelişmiş ülkelerde büyüme ve enflasyon etkisi

2025 yılı Ekim ayı IMF Kü­resel Görünüm raporunda kü­resel ekonominin 2026 yılında %3,1 büyüyeceği tahmin edilmiş­ti. 2026 Nisan raporunda küre­sel büyüme hızının değişmedi­ğini görüyoruz. Fakat gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ayrı­mında önemli farklar var. IMF 2026 tahminlerini gelişmiş ül­keler lehine %1,6’dan %1,8’e re­vize etmiş. ABD’nin büyüme hı­zı %2,1’den %2,3’e yükselirken Euro bölgesi %1,1’de sabit kal­mış. Diğer gelişmiş ülkelerin bü­yüme tahmini %1,8’den %2,1’e yükseltilmiş.

Ana ticaret ortaklarımızdan Almanya’nın büyüme tahmini %0,9’dan %0,8’e güncellenirken Fransa’da %0.9 ile değişiklik yok. İtalya’nın büyüme tahmini ise %0,8’den %0,5’e güncellenmiş. İngiltere’nin büyüme tahmini %1,3’ten %0,8’e düşürülmüş.

ABD için 2026 yılında tüketi­ci fiyatlarında %3,2 artış öngö­rülmüş. Önceki tahmin %2,4’tü. Euro bölgesi için %1,9 olan enf­lasyon tahmini %2,6’ya yüksel­tilmiş. İngiltere için %2,5’ten %3,2’ye güncelleme söz konusu.

ABD için 2026 ve sonrasında çıktı açığı öngörülmüyor. Euro bölgesinde ise 2026 ve 2027 yıl­larında negatif çıktı açığının sü­receği tahmin edilmiş. Bir baş­ka deyişle, kısa vadede euro ala­nı için umut ışığı yakmamış IMF. Almanya’nın milli gelirinin %1’ine yaklaşan çıktığı açığının ancak 2028’de kapanacağı öngö­rülmüş. Fransa’da çıktığı açığı daha düşük olmakla birlikte önü­müzdeki yıllarda sürmesi bekle­niyor.

Savaşın gelişmekte olan ülkelerde büyüme ve enflasyon etkisi

Gelişmekte olan ülkelerin 2026 büyüme hızı %4,2’den %3,9’a düşürülmüş. Uzak doğu­nun büyüme tahmini %4,7’den %4,9’a yükseltilirken, Or­ta Doğu’nun büyüme tahmini %3,8’den %1,9’a düşürülmüş. Ge­lişmekte olan Avrupa ülkelerinin büyüme tahmini %1,8’den %2’ye yükseltilmiş.

Çin’in büyüme tahmini %4,2’den %4,4’e yükseltilirken Hindistan’ın %6,6’dan %6,5’e düşürülmüş. Türkiye’nin büyü­me tahmini %3,7’den %3,4’e gün­cellenirken Rusya’nın %1’den %1,1’e yükseltilmiş. Önemli tica­ret ortaklarımızdan Irak’ın bü­yüme tahmini %3,6’dan -%6,8’e güncellenmiş. İran’ın %1,1 olan büyüme tahmini ise -%6,1’e düşürülmüş. Türkiye için Ekim ayında %24,7 olan enf­lasyon tahmini son raporda %28,6’ya güncellenmiş.

2025 yılı Ekim ayında ya­pılan tahminlerde dünya ti­caretinin 2026 yılında %2,3 büyüyeceği tahmin edilmiş­ti. Son raporda büyüme hı­zı %2,8’e güncellenmiş. Ge­lişmiş ülkelerin ihraca­tı %1,7’den %2,5’e, gelişmekte olan ülkelerin ihracatı %3,3’ten %3,5’e yükseltilmiş. Gelişmiş ül­kelerin ithalatı %1,3’ten %2,6’ya, gelişmekte olan ülkelerin ithalatı %4’ten %2,7’ye güncellenmiş.

IMF’nin tahminlerinden çıkartacağımız sonuçlar:

IMF’nin tahminlerinden görül­düğü üzere savaşın ekonomiler üzerinde reel etkisi sınırlı olacak. IMF bu sonuca varırken savaşın kısa süreli olacağı varsayımın­da bulunmuş diye düşünüyoruz. Üretim anlamında asıl olumsuz etki bölge ülkeleri ve bu ülkeler ile ticaret yapan ülkelerde görüle­cek. Türkiye’nin bu anlamda de­zavantajlı ülkeler arasında oldu­ğu söylenebilir. Fiyat artışları ise hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde gözlenecek. Bu daha tahmin edilebilir bir sonuç. Fakat artan fiyatların para politikasın­da kayda değer bir sıkılaştırmaya neden olmayacağı varsayılmış ki büyüme tahminlerinde olumsuz bir durum gözlenmiyor.

Küresel ticaretin savaşa rağ­men artacağı öngörülüyor. Kü­resel ticaretin artışı Rusya-Uk­rayna savaşı ve ABD tarifelerine rağmen hız kesmedi. Önümüzde­ki dönemde de artma eğiliminin süreceğini düşünüyoruz.

Fakat bu artış homojen olmayacak. Türkiye’nin küresel ticaretten aldığı payın artması için aktif politika arayışına ihtiyaç var.