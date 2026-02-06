Avrupa Birliği için Türkiye’nin önemi azalıyor mu?

Bu sorunun cevabını şimdiden vere­lim: Hayır! Fa­kat AB son dö­nemde yeni arayışlar için­de. Son dönem­de çok kutup­lu dünya düze­ninden sıkça bahsediyoruz. ABD’nin saldırgan tavır­ları müttefiklerini uluslararası ticarette alternatif arayışlarına itiyor.

Son dönemde bu konuda Avrupa Birliği’nin (AB) arayış­ları gündemde yer etmeye baş­ladı. AB önce Mercosur işe 17 Ocak tarihinde bir serbest ti­caret anlaşmasına vardı. Son­rasında ise Hindistan ile bir serbest ticaret anlaşması ko­nusunda anlaşmaya varıldığı haberini öğrendik. AB ve Hin­distan’ın serbest ticarete baş­laması durumunda önemli bir ticaret bloku oluşacağını be­lirtmek gerekir.

Hindistan’ın küresel ekonomi içindeki payı %3,6, AB’nini küresel ekono­mi içindeki payı %17,1. Dolayı­sıyla ortaya çıkan ticaret bloku küresel ekonominin beşte bi­rinden büyük olacak. İki ülke­nin aralarındaki ticaret büyük­lüğü 120 milyar euro seviyesin­de. Hindistan’ın AB’ye ihracatı 70 milyar euro, AB’nin Hindis­tan’a ihracatı 49 milyar euro seviyesinde. Türkiye açısından düşünülmesi gereken konu ise olası serbest ticaret ortamının Türkiye açısından yaratacağı riskler ve fırsatlar.

AB-Hindistan yakınlaşması hangi aşamada?

Mevcut durumda müzakere­lerin sonuçlandığı kapsamının birçok ürünü kapsadığı şeklin­de haberler var. Şimdi bu anlaş­manın imza ve yürürlüğe girme süreci olacak. Dolayısıyla güm­rük duvarlarının kaldırılması çok hızlı bir süreç olmayacak. Anlaşmanın kimyasal, koz­metik, plastik, araç parçaları, tekstil, seramik ve makinele­ri içeriyor. Bunlar dışında bazı tarımsal ürünler de anlaşma­ya dahil.

Bunlar arasında zey­tinyağı, alkolik olmayan bira ve meyve suları, işlenmiş gıda (ekmek, makarna, çikolata, ev­cil hayvan maması) ve kuzu eti. Anlaşma iki ülkenin hizmet ti­careti konusunda da iyileştir­meler yapmasını içeriyor. Mev­cut durumda AB hizmet sek­törünün Hindistan’a ihracatı 26 milyar euro, Hindistan’ın AB’ye hizmet ihracatı 33,8 mil­yar euro. Anlaşmanın son dö­nemde popülerliği artan dijital ticarete dair de düzenlemeler içerdiği anlaşılıyor.

Anlaşma Türkiye açısından tehlike yaratır mı?

Türkiye’nin AB ile ticaret yapısına baktığımızda %39 ma­kine ve taşıt ekipmanı, %22,8 imalat sanayi ürünleri (deri ve mamulleri, kağıt, iplik ve ku­maş, demir-çelik, metal ma­mulleri), %7 ile gıda ve %6,4 ile kimyasallardan oluşuyor. Hin­distan’ın AB’den ithalatında ise makine ve ekipman %27,1, kimyasallar %23, imalat sanayi ürünleri %20, mineral yakıtlar %10 yer tutuyor.

Bu çerçevede AB pazarında rekabete açık sektörler arasın­da tekstil ve hazır giyim, ma­kine ve teçhizat, baz metaller ve metal ürünler, kimyasallar ve otomotiv yedek parça sayı­labilir. Bu sektörlerin önemli bir kısmında Türkiye’nin Hin­distan’a göre hem mesafe hem de kalite avantajı var. Bunun­la birlikte ana metal sanayi ve otomotiv yedek parça gibi sek­törlerde Hindistan ile fiyat re­kabetinin artması beklenir.

Diğer taraftan Hindistan’ın AB pazarına gümrüksüz erişi­mi Türkiye’yi Hindistan men­şeli ürünler için açık pazar ha­line getirebilir.

Türkiye bu aşamada neler yapabilir?

Uzun süredir Gümrük Bir­liği anlaşmasının gözden geçi­rilmesi konuşuluyor. Fakat bu süreç daha ziyade dış politika­daki anlaşmazlıklar nedeniyle öteleniyordu. Mevcut durumda Gümrük Birliği anlaşmasının gözden geçirilmesi elzem hale geldi. Bunun dışında AB’ye ih­racat yapan yukarıda bahsetti­ğimiz sektörlerdeki şirketleri­mizin Hindistan ile fiyat reka­betine hazır olmaları gerekiyor. Türkiye’nin ihracatta AB kon­santrasyonunun yüksek olduğu bir gerçek.

Son yıllarda alterna­tif ihracat pazarlarını artırarak bu konsantrasyonu azaltmaya çalışıyor. Fakat bu konuda daha aktif olmamız gereken bir dö­nemdeyiz. AB’nin yaptığı gibi Türkiye’nin de yeni ticaret or­taklıklarına ihtiyacı var. Savun­ma sanayi gibi yüksek teknoloji içeren sektörlerdeki kazanım­ları diğer sektörlere de yay­mak gerekiyor. Savunma sana­yi örneği gösterdi ki doğru yere doğru teşvikler verilince ve ya­tırımlar yapılınca istenilen so­nuçlar alınıyor. Teşvik sistemi­ni de bu çerçevede gözden ge­çirmekte fayda var…