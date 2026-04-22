SGK’dan borçlulara nefes aldıracak yeni bir yapılandırma

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim bor­cu olan işveren, esnaf ve Bağ-Kur’lula­ra yönelik olarak borçlarını ödemede kolay­lık sağlayan yeni bir yapılandırma imkânını 30/01/2026 tarihli ve 2026/7 sayılı Genelge ile yürürlüğe koymuştur.

Bu düzenleme ile vadesi geçmiş borçların ödenmesini kolaylaş­tıran yapılandırma ile tecil ve taksitlendirme şartlarında önemli değişikliklere gidilmiştir.

Yeni getirilen önemli kolaylıklar

SGK’nın 14/08/2024 tarihli Genelgesi’nde, 30/01/2026 tarihli ve 2026/7 sayılı Genelge ile değişikliğe gidilerek önemli kolaylıklar getiril­miştir. Genelgeyle birlikte teminatsız taksit­lendirme sınırı ciddi şekilde artırılmıştır. Daha önce 50.000 TL olan teminat gösterme zorun­luluğu 250.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bu sınırın altında borcu olanlardan artık banka teminatı ya da gayrimenkul teminatı istenmeksizin tecil ve taksitlendirme imkânı sağlanmıştır.

Öte yandan, borcu olanlar genelge kapsa­mında borçlarını taksitlendirmeleri hâlinde artık “borcu yoktur” yazısı alabileceklerdir. Bu düzenleme sayesinde sigortalılar borçla­rını öderken ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilecektir. Taksit ödemelerinde ya­şanan aksamalara da esneklik getirilmiştir. Daha önce üç olan ihlal hakkı dört takside çıkarılmıştır. Diğer bir ifadeyle, bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması hâlinde tecil bozulacaktır.

Tecil işleminde borcun eşit taksitlerle ödenmesi esastır. Ancak ödeme imkânı zayıf olan borçluların kademeli ödeme planında ıs­rar etmesi ve ünitenin, borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirmesi hâlinde en fazla ilk altı tak­sit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planın­daki taksit tutarının %50’sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil edilebilecektir. Yeni düzenlemelerden yararlanmak isteyen­lerin SGK birimlerine başvurarak ilk taksitle­rini yatırmaları şarttır.

Uygulamaya yönelik örnekler

Örnek 1: C Limited Şirketi tarafından 02/03/2026 tarihinde Kurum ünitesine, 550.000 TL sigorta primi aslı ve 200.000 TL gecikme cezası ve zammından oluşan toplam 750.000 TL tutarındaki borcun 24 ay süre ile te­cil edilmesi için başvuruda bulunulmuştur. İlk taksit tutarına mahsuben 09/03/2026 tarihin­de 31.250 TL ödenmesi hâlinde, bu tarihin tecil tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Örnek 2: Borçlu A’nın, daha önce üç kez ya­rarlandığı yapılandırmaları ihlal etmesi ne­deniyle bu tecil işlemleri 2026 yılında bo­zulmuştur. Borçlu A, bu defa çeşitli dönemle­re ait toplam 2.000.000 TL tutarındaki prim borçlarının tecili için 05/10/2026 tarihinde başvurmuştur.

Borçlu A, ilk yapılandırmadaki aylarına ilişkin prim borçlarını 01/10/2026 tarihin­de tamamen ödemiştir. Bu ödeme nedeniyle ilk tecile konu olan dönemlerin tamamı ka­panmış olduğundan, söz konusu tecil işlemi bozulmuş tecil sayılmayacaktır. Dolayısıyla bu tecil işlemi, yeni tecil talebinin değerlen­dirilmesinde dikkate alınmayacaktır. Baş­vuru tarihinde, ilgili yıl ve önceki iki takvim yılı içinde bozulan tecil sayısı iki olacağın­dan, diğer şartların da sağlanması hâlinde yeni talep kabul edilecektir.

Örnek 3: B Limited Şirketi’nin Eskişe­hir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde tescil­li işyerlerinin borcu 200.000 TL, Bursa’da 175.000 TL ve Bilecik’te 125.000 TL olmak üzere Kuruma toplam 500.000 TL borcu bu­lunmaktadır. Her bir il müdürlüğüne olan borçlar ayrı ayrı 250.000 TL’yi aşmadığından, ilgili müdürlükler tarafından teminat aran­maksızın tecil işlemi yapılabilecektir.

Ancak B Limited Şirketi’nin Pendik Sosyal Güvenlik Merkezine 2.000.000 TL borcu bu­lunması nedeniyle, teminatsız sınırı aşan kı­sım için (2.000.000-250.000)/2=875.000 TL tutarında teminat alınacaktır. Taşınır ve ta­şınmaz malların değer tespitinde, teminat taşınır ise öncelikle icra memuru tarafından değer tespiti yapılır. Gerek görülmesi hâlin­de bilirkişilere değer biçtirilebilir veya ilgili meslek odalarından görüş alınabilir.

İlgililerin, genelgenin detayına ulaşarak ge­tirilen imkânlardan daha sağlıklı yararlanma­ları mümkündür. Bu Genelge 30/01/2026 ta­rihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak getirilen değişiklikler, bu tarihten sonra yapılan tecil başvurularına uygulanacaktır. Reel sektörün kamuoyundaki vergi ve sigorta prim affı (ya­pılandırma) beklentisi ise devam etmektedir.