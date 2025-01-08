Şirketlerin üç önemli vergi problemi
Vergi mükelleflerinin çok sayıda problemi söz konusu. Bunların başında; şirketlerin kâr payı dağıtım stopajının yüksekliği, kamudan olan alacaklarını tahsil edemedikleri halde vergisini ödedikleri, enflasyon düzeltmesi uygulamasında yaşanan karmaşa gibi sorunlar mali tabloların bozulmasına ve finansal sıkıntılara yol açıyor.
Türkiye’de şirketlerin ödediği kazanç vergisi (kurumlar vergisi) birçok ülkeye göre daha düşük (%25) olarak uygulanmasına rağmen, gerçek kişilerde olduğu gibi kurumlar üzerinden alınan başka birçok dolaylı verginin yaratığı vergi yükü şirketler için yıllardır tartışılmakta. Özellikle, son yıllarda ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle reel sektörde çok sayıda firmanın kapanmasına, konkordatoya başvurmasına veya iflas etmelerine yol açtı.
Başta şirketler olmak üzere reel sektörün gündeminden düşmeyen ve yıllardır tartışılan iki önemli soruna, uygulamada enflasyon düzeltmesinde yaşanan sorunlar da eklenmiş oldu.
1- Şirketlerin kâr payı dağıtım stopajının yüksekliği,
2-Şirketlerin kamudan olan alacaklarını tahsil edemedikleri halde vergisini ödedikleri,
3-Enflasyon düzeltmesi uygulamasında yaşanan sorunlar.
Kurumlarda kâr dağıtım stopajı tekrar yüzde 15’e çıkarıldı
Uzun zamandır yüzde 10 olarak uygulanan kâr payı ödemeleri stopajı, 22/12/2024 tarihli 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki kararı ile yapılan düzenleme ile yüzde 15’e çıkarılmıştır.
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları gelir/kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutulmaktadır.
Gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden müstesna olup kalan tutarın ilgili yıla ilişkin gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 yılı için 230.000 lira, 2025 yılı için 280 bin lira) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilmesi gerekmektedir. Gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden tevkif suretiyle ödenen verginin tamamı mahsup edilmektedir.
Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar ve gelir vergisinden muaf olanlarda tevkifat nihai vergi olmaktadır. Kararın yayım tarihi olan 22/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden yüzde 15 oranında tevkifat yapılacaktır.
Örneğin; 2024 yılında 1 milyon lira olan net kazancı olan bir şirket, yüzde 25 üzerinden 250 bin lira kurumlar vergisi ödedikten sonra kalan 750 bin liranın ortaklara dağıtılması halinde ilgili şirket tarafından yüzde 15 oranında 112.500 lira stopaj ödenecek.
Sonrasında kalan kalan 637.500 lira ortağa dağıtılmakta. Ortak, eline geçen net kâr payı olan 637.500 lira için ayrıca 2025 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannamesi verecek. Kâr payı beyan edecek ortağın gelir vergisi beyanı sonucu çıkacak vergisi hariç şirket tarafından 362.500 lira vergi ödenmiş olacak. Sonuçta, bu işlemin vergi maliyeti yüzde 40’ı bulabilmektedir.
Bu uygulama yüzünden, çoğu aile şirketlerinde kar dağıtımı yerine ortakların çektiği paralar cari hesaplarına alacak yazılmaktadır. Bu durumda, şirket bilançoları bozulmakta, olası vergi incelemelerinde ise ciddi cezalarla karşılaşılmaktadır. Veya başka hiçbir geliri olamayan bazı şirket ortaklarının, şirketten alacakları kar payının vergi yükünden kaçmak suretiyle kar payı almak yerine başka yöntemlerle şirketlerden para çekmeleri sonucu mali tablolar bozulmakta ve başka sorunlara yol açmaktadır.
Kamudan alacağı olan şirketler finansman sorunu nedeniyle vergilerini ödeyemiyor
Bilindiği gibi, birçok şirket kamuya iş yapmakta, yaptıkları işleri karşılığı hak edişleri için fatura kesmekte ancak alacaklarını aylarca alamamaktadırlar. Oysa alacaklarını alamadıkları halde düzenlemiş oldukları faturalarını gelir hesaplarına kaydetmeleri sonucu kurumlar vergisi ve katma değer vergilerini zamanında ödemek zorundalar.
Öte yandan, kamuya iş yapan şirketlerin yeni iş alabilmeleri için “vergi borcu yoktur” yazısını almaları zorunludur. Bu durumda, finansman sıkıntısı çeken şirketler yüksek faizlerle yabancı kaynak bulmak suretiyle vergilerini ödeyerek faaliyetlerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar.
Enflasyon düzeltmesi uygulamasındaki sorunlar devam ediyor
Bilindiği gibi, enflasyon düzeltmesi uygulaması 31/12/2023 tarihinde uygulanarak düzeltilmiş değerler 2024 kayıtlarına taşındı. Daha sonra, 2023 yılı satışları 50 milyon liranın altında kalan şirketler için yıl içerisinde (geçici vergi dönemlerinde) enflasyon düzeltmesi yapmamaları kararı alındı. Bunun dışında kalan şirketler ise uygulamada birçok soruna rağmen enflasyon düzeltmesine devam etti.
2024 yılı bitti, 2025 yılından bir hafta da geride kaldı, buna rağmen 2024 yılı içerisinde düzeltmeden muaf tutulan şirketlerin 31/12/2024 itibariyle düzeltme yapıp yapmayacakları veya muafiyetlerinin devam edip etmeyecekleriyle ilgili beklenti veya kaygı devam ediyor. Maliye Bakanlığı’nın bu konuda bir an önce beklenti ve kaygıları giderecek bir açıklama yapması gerekiyor. Bize göre; yıl içerisinde düzeltmeden muaf tutulan şirketler diğer şirketler gibi enflasyon düzeltmesine devam edecekler.
Sorunlarla ilgili önerilerimiz
Uygulamada, mükelleflerin sektörlere veya mükellefiyet türüne göre çeşitli vergisel problemleri olabiliyor. Hiç değilse, yukarıda konu ettiğimiz ve mükelleflerce öne çıkan hususlara ilişkin bir çözüm veya kolaylık bekleniyor. Konu etmiş bulunduğum sorunlarla ilgili önerilerim ise;
1- Şirketlerde kar dağıtım uygulamaların doğru ve sağlıklı yapılabilmesi, mali tabloların bozulmaması, fiktif ve muvazaalı işlemler yapılmaması için kar dağıtım stopajı kaldırılmalı veya yüzde 5 olarak uygulanmalı.
2-Yaşanan ekonomik sorunlar da dikkate alınarak, kamudan alacağı olan şirketlerin vergi ve SGK borçlarının kamu alacağından mahsubu sağlanmalı veya vergi erteleme imkânı tanınmalı.
3- Enflasyon düzeltmesi uygulamasında yaşanan sorunlar ve hatalı işlemler nedeniyle 2025/Nisan ayına kadar cezasız düzeltme beyanlarının verilmesi sağlanmalı. 2023 yılı satışları 50 milyon liranın altında olup da 2024 yılında enflasyon düzeltmesinden muaf tutulan şirketlere ilişkin, 31/12/2024 itibariyle enflasyon düzeltmesi yapıp yapmayacakları konusunda Bakanlıkça bir açıklama yapılmalı.