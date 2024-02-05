Soyak’ın çimento şirketini Ankaralı Caba Grubu alıyor

Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden ikisi Soyak ve Caba Grubu. Biri İstanbul merkezli, diğeri Ankara. Soyak genelde konut projelerine odaklanırken, Caba ise altyapı, AVM ve otel projeleriyle tanınıyor.

Her iki şirket, bugünlerde önemli bir satın almaya imza atmaya hazırlanıyor. Soyak Holding, çimento şirketini Ankaralı Caba’ya satıyor.

Anlaşma tamamlandığında Soyak Holding bünyesindeki Öncü Çimento Yatırım Anonim Şirketi’nin tamamı, Ankaralı Caba Grubu’na geçecek. Caba Grubu, satın almayı ise AC Çimento Sanayi adlı şirketi üzerinden gerçekleşecek. 1961 yılında temelleri atılan Soyak Holding, gayrimenkul ve çimento dışında enerji ve döküm sektörü ile ilgileniyor.

10 şirketinde 1.400 çalışanı bulunan Soyak Holding, gayrimenkulde Soyak markası adıyla projeler üretiyor. Bu projeler arasında Konforia, Siesa, Evostar, Parks Aparts, Mavişehir, Mavişehir Optimus, Evreka, Olympiakent, Yenişehir, Göztepe gibi çalışmaları var.

89.5 milyon TL sermayesi var

Çimentoda ise Traçim ile bilinen şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın 2022 yılı verilerine göre, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluş Listesi’nde 25’inci sıradan girmişti. Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapan bu tesis, Kırklareli’de bulunuyor. Vize ilçesindeki tesis, 300 bin metrekarelik alanda yılda 2 milyon ton klinker kapasitesine sahip. Eski adı Soyak Konut İnşaat olarak bilinen Öncü Çimento ise 2002 yılında kuruldu. Şirketin sermayesi 89.5 milyon TL.

Dedeman ve Radisson’u Diyarbakır’a getirdi

Öncü Çimento’yu almaya hazırlanan Caba Grubu ise 1998 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Yol-tünel, konut, AVM ve otel inşaatı projeleriyle tanınan şirket, enerji sektörüne 2010 yılında girdi. Bu alanda Caba, 340 MW’lık Cizre Hidroelektrik Santrali’ni işletiyor.

Osmaniye, Gaziantep ve İstanbul'da yenilenebilir enerjiyle ilgilenen şirket, iki tane rüzgar, 24 tane de güneş enerji santrali lisansı ve projesi var. Maden sektörüne de Karaman’da çalışan Caba, yıllık 50 bin metreküp mermer üretiyor. Turizm sektöründe önemli projelere imza atan Caba, Diyarbakır’daki Dedeman ile Radisson Blu Hotel’inin de sahibi. Şirket ayrıca Diyarbakır ve Ankara’da akaryakıt istasyonu işletiyor.