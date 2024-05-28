Bugün birbirleriyle çok karıştırılan bu iki kavram üzerine sohbet etmek istiyorum. İş dünyasında konunun uzmanıyım diyenlerin bile birbirinin yerine kullandıkları kavramlar bunlar.

Stratejimiz şu derken iş modelini, iş modelimiz şu derken ise stratejilerini anlatan çok insan ile karşılaştım. Oysa bu iki kavram, farklı amaçlara hizmet ediyor ve şirketlerin başarısında ayrı ayrı roller oynuyor.

Strateji nedir, iş modeli nedir?

Strateji, şirketinizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için belirlediği yol haritasıdır. Strateji, şirketin nerede olduğunu, nereye gitmek istediğini ve bu hedefe nasıl ulaşacağını belirler.

Strateji, rekabet avantajı sağlama, pazar payını artırma, yenilikçi ürünler geliştirme gibi geniş kapsamlı hedeflere odaklanır. Stratejinin temel unsurları arasında vizyonunuz, misyonunuz, değerleriniz ve uzun vadeli amaçlar ve hedefleriniz yer alır. İş modeli ise bir şirketin nasıl değer yarattığını ve bunun sonucunda nasıl kazanç elde ettiğini açıklayan yapıdır.

İş modeli, ürün veya hizmetlerin nasıl sunulduğunu, gelir kaynaklarının neler olduğunu, müşteri segmentlerinin kimler olduğunu ve operasyonel süreçlerin nasıl yürütüldüğünü içerir. İş modeli, şirketin günlük faaliyetlerini ve gelir elde etme yöntemlerini tanımlar. İş modelinin ana bileşenleri arasında değer önerisi, kaynaklar, ortaklıklar, müşteri ilişkileri, maliyet yapısı, kanallar, gelir akışları ve anahtar faaliyetler gibi unsurlar bulunur.

Strateji ve iş modeli arasındaki farklar

Strateji, uzun vadeli hedeflere ve rekabet avantajına odaklanırken; iş modeli, kısa ve orta vadeli operasyonel süreçlere ve gelir elde etme yöntemlerine odaklanır. Strateji, geleceğe yönelik bir planlama gerektirirken; iş modeli, mevcut işleyişin nasıl yürüdüğünü tanımlar.

Strateji, şirketin yönünü belirlerken; iş modeli, bu yönde nasıl hareket edileceğini ve günlük faaliyetlerin nasıl yönetileceğini gösterir.Şirketlerde ana sorun, ya strateji eksikliği ya da iş modelinin strateji ile uyumsuzluğudur.

İlki eksikse, iş modeliniz sizi belki kısa dönemde başarılı kılabilir ancak uzun dönemde muhakkak başarısız olursunuz. İş modeli eksikse veya strateji ile uyumsuzsa, stratejiniz uygulanamaz. İcra edilemez. Bu savrulmanıza veya yalpalamanıza yol açar. Uzun dönemde yine başarısız olursunuz. İkisinin aynı anda, birbirlerini tamamlar şekilde çalışmaları önemlidir.

Apple örneğine bakalım

Apple’ın stratejisi, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler geliştirerek premium bir marka imajı oluşturmak ve müşteri sadakatini artırmaktır. Apple’ın stratejik vizyonu, kullanıcı dostu ve entegre ürün ekosistemi sunarak müşterilere benzersiz bir deneyim yaşatmaktır.

Apple, sürekli olarak Ar-Ge’ye yatırım yaparak teknolojik yenilikler sunar ve pazarda lider konumda kalmayı hedefler. Bu strateji, uzun vadeli bir perspektifle şirketin nereye gitmek istediğini ve rekabet avantajını nasıl sürdüreceğini belirler. Apple’ın iş modeli, ürün satışları, hizmet gelirleri ve ekosistem stratejisi üzerine kuruludur.

Şirket, donanım (iPhone, iPad, Mac) satışlarından önemli gelir elde ederken, aynı zamanda yazılım ve hizmetlerden (App Store, iCloud, Apple Music) düzenli gelir akışları sağlar. Apple, müşterilerini ekosistemine dahil ederek, çapraz satışlar ve bağlılık yaratır. Bu iş modeli, Apple’ın nasıl para kazandığını ve günlük operasyonlarını nasıl yönettiğini açıklar. Apple’ın değer önerisi, yüksek kaliteli ve kullanıcı dostu ürünler sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.

Sizde durum nedir?

Peki şirketinizin stratejileri ve iş modeli belirlendi mi? Bunlar birbirleri ile uyumlu mu? Bu iki konu, uzun dönemli başarınızı belirler. Perşembe günü strateji ve iş modeli üzerinde sohbete devam edeceğiz.