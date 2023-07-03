Tatil faturaları şirketinizde gider olarak dikkate alınamaz

Değerli iş sahipleri, şirket ortakları, şirketlerin üst düzey yöneticileri, tatil yörelerinde sıklıkla şirketler adına fatura alındığına müşahit oluyoruz.

Muhasebecilerinizi bu faturalarınızı gider olarak göstersin diye gereksiz yere sıkboğaz etmeyin ya da onlar kabul etmiyor diye onlara bozuk çalmayın. Otel, tatil köyü ve restoran işletmeleri, tur operatörlük şirketleri yöneticileri, özellikle son bölümü sizin de iyi okumanızı tavsiye ediyorum.

Gider kabul edilebilirlik testi

Değerli okurlar; işle ilgili olmayan, gelir getirici faaliyetinizle doğrudan ilgili olmayan, işle mütenasip olmayan, faaliyetinizle doğrudan ilgili kişilerle ilgili olmayan, seyahat, yemek ve konaklama giderlerinin, işletmenizde/şirketinizde vergi matrahınızdan indirilebilmesi mümkün değildir.

İşle ilgili olanlara uyarı!

Tabi ki işle ilgili bu tür harcamalar vardır. Bu tür harcamaların, harcamaların büyüklüğü ile mütenasip ayrıntılı açıklamalarının da muhasebe kayıtları ile birlikte muhafazası yerinde olacaktır.

Kontrolü zor değil

Mali idare şirketler adına fatura edilmiş olan, bu tür harcamaların istese tüm faturalarının kontrolünü çok hızlıca yapabilir, yaptırabilir. Mesele bu konunun Mali İdarece önemsenip, önemsenmemesi, mesai harcamaya değip değmeyeceği değerlendirmesi.

-Türkiye’de kalınan otel ve tatil köylerine yapılan ödemeler,

-Tatil yöresinde araç kiralama giderleri,

-Otellerde ekstra ödemeler,

-Otel dışı harcamalar,

-Tatil yerine gidiş geliş-yol masrafları,

-Günübirlik, haftalık vb. tekne turları,

-Paket tur giderleri,

-Yurt dışı tatiller… toplamı büyük bir tutar. Meslek mensupları ne yapacak? Meslek mensubu arkadaşlarımız mutlaka, farkına varabildikleri ölçüde, yapılan harcamanın, kendine sunulan ve şirket kayıtlarına gider olarak kaydı istenen belgenin, gider kabul edilebilirlik testlerini yapsınlar. İşletme yetkilileri işle ilgili olduğu iddiasında ısrarcılarsa, yukarıda ifade ettiğim gibi, harcamanın büyüklüğünün gerektirdiği detayda açıklamaları da peşinen alıp, kayıtlarla saklamakta fayda var.

Yanıltıcı belge denilebilir mi?

Bildiğimiz kadarıyla, işletme kayıtlarına işletme gideri olarak alınmış özel harcamalarla ilgili olarak, bugüne kadar, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge iddiasında bulunulmadı. Ancak, biz, şayet fatura açıklamaları alınan hizmet veya yapılan harcamayı kasten farklı gösterecek şekilde oluşturulmuş ise, böyle bir iddianın yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu olay, bir incelemede gider reddi ile de sınırlı kalmayabilir.

Fatura düzenleyen işletmenin sorumluluğu olabilir mi?

İşletme verdiği hizmeti, yapılan işi doğru açıklama ve tutarlarla belgeye yansıtıyorsa bir sorumluluğu olmayacaktır. Ancak, faturadaki açıklamalar ve tutarda sorun varsa, faturayı düzenleyen (otel, tatil köyü, restoran…) işletme de muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme iddiasına muhatap olabilecektir.

Bu nedenle de bütün otel, tatil köyü, restoran vb. işletmelere tavsiyemdir: Fatura düzenleyen birimlerinizi sıkı tembihleyin. Faturada verilen hizmet, yapılan iş ne ise onu yazın ve faturayı da hizmeti alan kimse ona düzenleyin. Yoksa sonradan, sizinle ilgisi olmayan, size ilave bir getirisi de olmayan bir işten dolayı çok büyük (ceza mahkemesinde yargılanma dâhil) sıkıntılar yaşayabilirsiniz.