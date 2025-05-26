Tedarikçilerin sahte belge sorunları tüm şirketleri etkiliyor

KDV iade süreçlerinde çıkan eksiklik ya­zıları ve vergi dairesinin tedarikçiniz ile ilgili ilave açıklama taleplerinin bir işa­ret olabileceği göz ardı edilmemelidir.

KDV iadesi için başvurulduğunda, tedarikçide bir sorun (altlarında veya kendinde sahte belge kullanma şüphesi) varsa (ancak henüz doğ­rudan tedarikçiniz incelemedi ve sonrasın­da sahte belge düzenleyicisi olarak etiketlen­mediyse), vergi idaresi o tedarikçi ile ilgili iş­lemin gerçekliğini ortaya koyacak, ödemeye ilişkin belgeler ve açıklama istemekte, çoğu zaman ödemelerin banka kanalıyla yapıldığı­na ilişkin dekontları yeterli görüp iadeyi ya­pabilmektedir.

Zorlu süreç

İadenin yapılması, sunduğunuz belge ve açıklamaların o aşamada vergi dairesince ia­de için kabul görmesi meselenin tamamen kapandığı anlamına gelmemektedir. Şayet doğrudan tedarikçide inceleme yapılır ve te­darikçinize sahte belge düzenleyicisi teşhisi konulursa, yazımız ve notlarımızda belirtti­ğimiz türden hazırlık/açıklama/ikna gerekti­ren zorlu bir süreç sizi bekliyor demektir.

Davaya hazırlık sırasında:

1 Vergi İnceleme ve Vergi Tekniği Raporu ve ekleri detaylı incelenmeli.

2 Sahte Belge Düzenleyici (SBD) şir­ket inceleme raporu ve ekleri oldukça önemli.

3 SBD ile ilgili(vergi-ceza) yargılama sü­reçleri yakından takip edilmeli.

4 Raporlarda atıfta bulunulan yargı ka­rarları ve muktezaların tamamı edini­lip konuya uygunluğu irdelenmeli.

5 Tedarikçi şirket nezdinde tutulan her türlü tutanak açıklamaları üzerinde de­taylı düşünülmeli.

6 Sadece vergi değil ceza hukuku açısın­dan da sorun yaşanabileceği göz ardı edilmemeli.

7 Şirketin sadece muhasebe kayıtları ile yetinilmemeli. Mal veya hizmetin var­lığı ve tedarikçiden alındığını ortaya koyacak her türlü belge/kayıt önemli.

8 Şirketin ilgili tüm departmanları ve gö­revlileri ile görüşülmeli.

Alınan her faturanın büyüklüğü ile müte­nasip açıklaması, düzenli tedarikçilerin ay­rıntılı dosyaları olmalı.Velhasıl bir inceleme başladığında değil alışveriş öncesinde olası ithamlara hazırlıklı olunmalı. Vergi inceleme sürecinde tutanaklara olabildiğince ayrıntılı, detaylı açıklamalar yapılmalı.

Sadece sorunlu tedarikçinin faturasını kaydettiyseniz suçlu sayılıyorsunuz İnce­lemede sadece sahte belge düzenleyicisi ol­duğu iddia edilen şirketten mal veya hizmet alınmış olması ve bu şirketten alınan fatura­nın kayıtlara alınıp alınmadığına bakılıyor ve kayda alınmışsa sahte belge kullanma mua­melesi yapılıyor. Vergi incelemelerinde bu toptancı yaklaşımdan, yapılan açıklamaların göz ardı edilmesinden vazgeçilmeli.

Sahte belge kullanıcısı

Uygulamada, en azından bizim raporları­nı incelediklerimizde, mükelleflere çok ko­lay, komisyon karşılığı tüm belgelerini sah­te düzenleyen/sahte belgeci damgası vurul­duğunu, bu şirketten fatura almış şirketlerin tamamına da açıklamalarına itibar edilmek­sizin, sahte belge kullanıcısı muamelesi ya­pıldığına şahit oluyoruz.

Özel esaslar kaldırıldı mı?

Bu soruya cevabımız hem evet hem hayır.

Evet: Bir listeye alıp, bunu adeta ilan etme ve ilişkili (alt/üst zincirdeki tüm) şirketleri sorgulama, bilgilendirme şeklinde yargısız infaza dönen uygulama müstakar hale gelen yargı kararları nedeniyle kaldırıldı.

Hayır: Sahte belge düzenleme veya kullan­ma şüphesi oluşan şirketlere KDV iade süre­cinde farklı muamele etme uygulamasına de­vam ediliyor.

Çok sayıda dava açılıyor

Uygulamada ikinci uygulamaya (KDV iade süreçlerinde farklı muameleye) dönük çok sayıda dava açıldığına şahit olmaktayız. An­cak bu davalarda kaldırılan uygulama çerçe­vesinde verilen kararlar gibi karar beklemek yanlış. Mahkemeler olayların özelliklerine göre, uygulama hatalı veya keyfi ise lehe ka­rar verebilirler. İkinci kategori uygulamaları için, geçmişteki (tebliğle kaldırılmadan ön­ceki) ilk kategori uygulamalarındaki müsta­kar hale gelmiş, uygulamanın Anayasaya da aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile verilen kararlar gibi kararlar beklemeyin.