  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Zeki GÜNDÜZ
  4. Tedarikçilerin sahte belge sorunları tüm şirketleri etkiliyor

Tedarikçilerin sahte belge sorunları tüm şirketleri etkiliyor

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ POLEMİKLERİ zeki.gunduz@dunya.com

KDV iade süreçlerinde çıkan eksiklik ya­zıları ve vergi dairesinin tedarikçiniz ile ilgili ilave açıklama taleplerinin bir işa­ret olabileceği göz ardı edilmemelidir.

KDV iadesi için başvurulduğunda, tedarikçide bir sorun (altlarında veya kendinde sahte belge kullanma şüphesi) varsa (ancak henüz doğ­rudan tedarikçiniz incelemedi ve sonrasın­da sahte belge düzenleyicisi olarak etiketlen­mediyse), vergi idaresi o tedarikçi ile ilgili iş­lemin gerçekliğini ortaya koyacak, ödemeye ilişkin belgeler ve açıklama istemekte, çoğu zaman ödemelerin banka kanalıyla yapıldığı­na ilişkin dekontları yeterli görüp iadeyi ya­pabilmektedir.

Zorlu süreç

İadenin yapılması, sunduğunuz belge ve açıklamaların o aşamada vergi dairesince ia­de için kabul görmesi meselenin tamamen kapandığı anlamına gelmemektedir. Şayet doğrudan tedarikçide inceleme yapılır ve te­darikçinize sahte belge düzenleyicisi teşhisi konulursa, yazımız ve notlarımızda belirtti­ğimiz türden hazırlık/açıklama/ikna gerekti­ren zorlu bir süreç sizi bekliyor demektir.

Davaya hazırlık sırasında:

1 Vergi İnceleme ve Vergi Tekniği Raporu ve ekleri detaylı incelenmeli.

2 Sahte Belge Düzenleyici (SBD) şir­ket inceleme raporu ve ekleri oldukça önemli.

3 SBD ile ilgili(vergi-ceza) yargılama sü­reçleri yakından takip edilmeli.

4 Raporlarda atıfta bulunulan yargı ka­rarları ve muktezaların tamamı edini­lip konuya uygunluğu irdelenmeli.

5 Tedarikçi şirket nezdinde tutulan her türlü tutanak açıklamaları üzerinde de­taylı düşünülmeli.

6 Sadece vergi değil ceza hukuku açısın­dan da sorun yaşanabileceği göz ardı edilmemeli.

7 Şirketin sadece muhasebe kayıtları ile yetinilmemeli. Mal veya hizmetin var­lığı ve tedarikçiden alındığını ortaya koyacak her türlü belge/kayıt önemli.

8 Şirketin ilgili tüm departmanları ve gö­revlileri ile görüşülmeli.

Alınan her faturanın büyüklüğü ile müte­nasip açıklaması, düzenli tedarikçilerin ay­rıntılı dosyaları olmalı.Velhasıl bir inceleme başladığında değil alışveriş öncesinde olası ithamlara hazırlıklı olunmalı. Vergi inceleme sürecinde tutanaklara olabildiğince ayrıntılı, detaylı açıklamalar yapılmalı.

Sadece sorunlu tedarikçinin faturasını kaydettiyseniz suçlu sayılıyorsunuz İnce­lemede sadece sahte belge düzenleyicisi ol­duğu iddia edilen şirketten mal veya hizmet alınmış olması ve bu şirketten alınan fatura­nın kayıtlara alınıp alınmadığına bakılıyor ve kayda alınmışsa sahte belge kullanma mua­melesi yapılıyor. Vergi incelemelerinde bu toptancı yaklaşımdan, yapılan açıklamaların göz ardı edilmesinden vazgeçilmeli.

Sahte belge kullanıcısı

Uygulamada, en azından bizim raporları­nı incelediklerimizde, mükelleflere çok ko­lay, komisyon karşılığı tüm belgelerini sah­te düzenleyen/sahte belgeci damgası vurul­duğunu, bu şirketten fatura almış şirketlerin tamamına da açıklamalarına itibar edilmek­sizin, sahte belge kullanıcısı muamelesi ya­pıldığına şahit oluyoruz.

Özel esaslar kaldırıldı mı?

Bu soruya cevabımız hem evet hem hayır.

Evet: Bir listeye alıp, bunu adeta ilan etme ve ilişkili (alt/üst zincirdeki tüm) şirketleri sorgulama, bilgilendirme şeklinde yargısız infaza dönen uygulama müstakar hale gelen yargı kararları nedeniyle kaldırıldı.

Hayır: Sahte belge düzenleme veya kullan­ma şüphesi oluşan şirketlere KDV iade süre­cinde farklı muamele etme uygulamasına de­vam ediliyor.

Çok sayıda dava açılıyor

Uygulamada ikinci uygulamaya (KDV iade süreçlerinde farklı muameleye) dönük çok sayıda dava açıldığına şahit olmaktayız. An­cak bu davalarda kaldırılan uygulama çerçe­vesinde verilen kararlar gibi karar beklemek yanlış. Mahkemeler olayların özelliklerine göre, uygulama hatalı veya keyfi ise lehe ka­rar verebilirler. İkinci kategori uygulamaları için, geçmişteki (tebliğle kaldırılmadan ön­ceki) ilk kategori uygulamalarındaki müsta­kar hale gelmiş, uygulamanın Anayasaya da aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile verilen kararlar gibi kararlar beklemeyin.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Maliye'nin kestiği cezalar kayıt içi ile mücadeleye dönmemeli 20 Mayıs 2025
Tapuda satış değerini düşük gösterenler gayrimenkullerini kaybedebilirler 12 Mayıs 2025
Fatura aldığınız şirkete sahte belgeci teşhisi konulduysa ne yapılacak? 05 Mayıs 2025
Maliyeden uyarı mektubu alan 40 bin kurumlar vergisi mükellefi ne yapmalı? 28 Nisan 2025
2024 Kurumlar vergisi beyanında enflasyon düzeltmesi ihtirazi beyan konuları (2) 21 Nisan 2025
Enflasyon düzeltmesinde ihtirazi beyan konuları (1) 14 Nisan 2025
2024 kurumlar vergisi beyannamesinde yargıya taşınabilecek konular 07 Nisan 2025
Maliyeden avukatlara ve doktorlara “gözüm üzerinizde” uyarısı 24 Mart 2025
Şirketine kefil olan ortağa cezalı vergi tarhiyatı riski 17 Mart 2025
Kefalet vergisi ve cezası 10 Mart 2025