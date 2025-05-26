Tedarikçilerin sahte belge sorunları tüm şirketleri etkiliyor
KDV iade süreçlerinde çıkan eksiklik yazıları ve vergi dairesinin tedarikçiniz ile ilgili ilave açıklama taleplerinin bir işaret olabileceği göz ardı edilmemelidir.
KDV iadesi için başvurulduğunda, tedarikçide bir sorun (altlarında veya kendinde sahte belge kullanma şüphesi) varsa (ancak henüz doğrudan tedarikçiniz incelemedi ve sonrasında sahte belge düzenleyicisi olarak etiketlenmediyse), vergi idaresi o tedarikçi ile ilgili işlemin gerçekliğini ortaya koyacak, ödemeye ilişkin belgeler ve açıklama istemekte, çoğu zaman ödemelerin banka kanalıyla yapıldığına ilişkin dekontları yeterli görüp iadeyi yapabilmektedir.
Zorlu süreç
İadenin yapılması, sunduğunuz belge ve açıklamaların o aşamada vergi dairesince iade için kabul görmesi meselenin tamamen kapandığı anlamına gelmemektedir. Şayet doğrudan tedarikçide inceleme yapılır ve tedarikçinize sahte belge düzenleyicisi teşhisi konulursa, yazımız ve notlarımızda belirttiğimiz türden hazırlık/açıklama/ikna gerektiren zorlu bir süreç sizi bekliyor demektir.
Davaya hazırlık sırasında:
1 Vergi İnceleme ve Vergi Tekniği Raporu ve ekleri detaylı incelenmeli.
2 Sahte Belge Düzenleyici (SBD) şirket inceleme raporu ve ekleri oldukça önemli.
3 SBD ile ilgili(vergi-ceza) yargılama süreçleri yakından takip edilmeli.
4 Raporlarda atıfta bulunulan yargı kararları ve muktezaların tamamı edinilip konuya uygunluğu irdelenmeli.
5 Tedarikçi şirket nezdinde tutulan her türlü tutanak açıklamaları üzerinde detaylı düşünülmeli.
6 Sadece vergi değil ceza hukuku açısından da sorun yaşanabileceği göz ardı edilmemeli.
7 Şirketin sadece muhasebe kayıtları ile yetinilmemeli. Mal veya hizmetin varlığı ve tedarikçiden alındığını ortaya koyacak her türlü belge/kayıt önemli.
8 Şirketin ilgili tüm departmanları ve görevlileri ile görüşülmeli.
Alınan her faturanın büyüklüğü ile mütenasip açıklaması, düzenli tedarikçilerin ayrıntılı dosyaları olmalı.Velhasıl bir inceleme başladığında değil alışveriş öncesinde olası ithamlara hazırlıklı olunmalı. Vergi inceleme sürecinde tutanaklara olabildiğince ayrıntılı, detaylı açıklamalar yapılmalı.
Sadece sorunlu tedarikçinin faturasını kaydettiyseniz suçlu sayılıyorsunuz İncelemede sadece sahte belge düzenleyicisi olduğu iddia edilen şirketten mal veya hizmet alınmış olması ve bu şirketten alınan faturanın kayıtlara alınıp alınmadığına bakılıyor ve kayda alınmışsa sahte belge kullanma muamelesi yapılıyor. Vergi incelemelerinde bu toptancı yaklaşımdan, yapılan açıklamaların göz ardı edilmesinden vazgeçilmeli.
Sahte belge kullanıcısı
Uygulamada, en azından bizim raporlarını incelediklerimizde, mükelleflere çok kolay, komisyon karşılığı tüm belgelerini sahte düzenleyen/sahte belgeci damgası vurulduğunu, bu şirketten fatura almış şirketlerin tamamına da açıklamalarına itibar edilmeksizin, sahte belge kullanıcısı muamelesi yapıldığına şahit oluyoruz.
Özel esaslar kaldırıldı mı?
Bu soruya cevabımız hem evet hem hayır.
Evet: Bir listeye alıp, bunu adeta ilan etme ve ilişkili (alt/üst zincirdeki tüm) şirketleri sorgulama, bilgilendirme şeklinde yargısız infaza dönen uygulama müstakar hale gelen yargı kararları nedeniyle kaldırıldı.
Hayır: Sahte belge düzenleme veya kullanma şüphesi oluşan şirketlere KDV iade sürecinde farklı muamele etme uygulamasına devam ediliyor.
Çok sayıda dava açılıyor
Uygulamada ikinci uygulamaya (KDV iade süreçlerinde farklı muameleye) dönük çok sayıda dava açıldığına şahit olmaktayız. Ancak bu davalarda kaldırılan uygulama çerçevesinde verilen kararlar gibi karar beklemek yanlış. Mahkemeler olayların özelliklerine göre, uygulama hatalı veya keyfi ise lehe karar verebilirler. İkinci kategori uygulamaları için, geçmişteki (tebliğle kaldırılmadan önceki) ilk kategori uygulamalarındaki müstakar hale gelmiş, uygulamanın Anayasaya da aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile verilen kararlar gibi kararlar beklemeyin.