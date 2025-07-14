Telaşlanmayın: Emlak vergisine dava açmak için yıl sonuna kadar süre var
2025 yılı bina, arsa ve araziler için 2026- 2029 yıllarına ait uygulanacak emlak vergi değerlerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır.
Bu takdir işlemleri tamamlanarak karara bağlanmış ve kararların ilgililere tebliği işlemleri 30 Haziran 2025 günü mesai saati bitimine kadar yapılmıştır.
Valilik merkez komisyonlarının ön denetimi
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında oluşturulan merkez komisyonu kendilerine (Haziran öncesi)tebliğ edilen kararları on beş gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır. Şu an ilan edilen değerler bu süreç sonrası (merkez komisyonlarından geçmiş) değerler.
Kendilerine karar tebliğ edilen kurumların dava açma hakkı
Kendilerine karar tebliğ edilen kişi ve kurumlar( daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları, ticaret odaları, ziraat odaları ) dava haklarını, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanabilecektir. Bu hak söz konusu kişi ve kurumlar tarafından çok istisnai haller dışında kullanılmamaktadır.
Yargı kararları üzerine takdir komisyonlarınca yeniden verilen kararlar ile daha evvel verilen kararlardan kesinleşenler, belediye ve muhtarlıklarda ilana mahsus yerlere asılmak suretiyle 2026 yılının Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflere duyurulacak. Mükellefler bu konuyu belediye veya muhtarlıklardan takip edebilirler.
Mükelleflerce dava ne zamana kadar açılmalı?
Takdir kararlarının muhtarlıklara tebliği ve muhtarlıklarca askıda ilanlarının 30 Haziran 2025 gününe kadar yapılmış olması nedeniyle, normalde 1 Temmuz’dan itibaren 30 gün içinde (30 Temmuz akşamına kadar) davaların açmaları gerekmektedir.
Ancak,30 Temmuz tarihi adli tatil süresi içinde kaldığından davalar, adli tatil (20 Temmuz ila 31 Ağustos)süresi bittikten sonraki Eylül’ün ilk 7 günü içinde de açılabilir.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 15.02.2023 tarih ve E:2022/14, K:2023/2 sayılı kararına göre, emlak vergisi mükelleflerinin ödeyeceği verginin hesaplanmasında esas alınan takdir komisyonu kararlarına karşı, mükelleflerce, takdir komisyonu kararlarının öğrenme tarihinden itibaren 30 günlük genel dava açma süresi içerisinde (son gün adli tatile geliyorsa Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar) ve en geç anılan kararın alındığı yılın (2025) son gününe ( 31.12.2025 tarihine)kadar dava açılabilecektir.
Yukarıda da işaret ettiğim gibi mükellefler merkez komisyonuna veya oda, muhtarlık vb kurumlara güvenmesin, dava açacaksa kendi kararı çerçevesinde davransın.
Ancak, emlak sahiplerinden biri tarafından açılan dava sonucunda değişen değerler, aynı bina, sokaktaki, değeri aynı şekilde belirlenmiş, dava açmayan diğer emlak sahipleri için de geçerli olacak.
Dava açmadan yapılmasını tavsiye ettiğim test
Değerli okurlar, emlak vergisi, her 4 yılda bir takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanıyor. İlk yılı izleyen üç yılda ödenecek vergi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor.
Bir önceki takdir işlemi 2020 yılında yapılmıştı. O tutarlar 2021 yılında uygulandı, sonrasında her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılarak 2025 yılında uygulandı. Hesabımıza göre 2021 yılındaki tutarı 2025 ‘e kadar yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırarak getirdiğimizde 3 katı bir tutara erişiyoruz. Şayet belirlenen tutar 2020 takdir edilen tutarın 3 katı (2025 yeniden değerleme oranının yarısı kadar)civarında aşıyorsa makuldür.
2021 yılında 100 TL olan beyan değeri 2025 yılında 300 TL zaten olmuştu. Yeniden değerleme oranı tam uygulansaydı 2025 yılında 100 TL 692 TL (yaklaşık 7 katı) olacaktı.
Belirlenen tutar 2020’de belirlenmiş tutarın 7 katını aşmışsa mevcut dönemin ekonomik şartları dikkate alınmadan yapılmış bir takdir söz konusu gibi durmaktadır.
Artış tutarlarının yeniden değerleme oranı ile eriştiği tutarla da mukayesesini yaparak bir değerlendirme yapmakta, artışın makul olup olmadığı değerlendirmesi yaparak yargıya gidip gitmeme kararı vermekte fayda var.
Yargılama sırasında dikkate alınabilecek kriterler
Vergi mali gücü dikkate almıyorsa sorunludur. Eşitlik ilkesi göz ardı edilmiş ve aynı durumda olanlara aynı muamelenin yapılmaması sonucu doğuyorsa problemlidir.
Geçmişte verilen kararlarda takdir komisyonu kararlarının gerekçeli olmadığı, en düşük değerli arsa veya arsaların değerinin dikkate alınmadan karar verildiği, bilirkişi incelemesi yaptırılmadığı veya yaptırılan bilirkişi incelemelerinin yetersiz olduğu, takdirler sırasında ilgili tüzük hükümlerinin dikkate alınmadığı gibi gerekçelere dayanıldığı görülmüştür.
Geçtiğimiz beş yıllık emlak vergisi beyan döneminde pandemi yaşandığı, bu dönemde kiraların kanunla sınırlanmak zorunda kalındığı, halen ağır bir ekonomik program uygulandığı, ev sahibi kiracı sorunlarının had safhada olduğu, başta ücretler olmak üzere, artışlarda Devletin hep geçmiş değil beklenen enflasyonu hedef aldığı, aşırı artışların kira artış talepleri yaratabileceği, enflasyonist bir etki yaratabileceği hususları yargılamalar sırasında dikkate alınacaktır.
Kanun koyucu da yıllık artışlarda, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırarak bir denge/ödeme gücünü dikkate alma arayışında olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Vergi ödemek için verginin konusunun elden çıkarılması zorunluluğu yaratılmamalı ve vergi taşınmazın mülkiyetini taşınamaz bale getirmemelidir.
Yeni değerler konutunuzu değerli konut sınırına da sokmuş olabilir
Şayet konutunuzun değeri değerli konut vergisi sınırına erişmişse (2025 yılı için 15.709.000. TL idi) bir de değerli konut vergisi ödemek zorunda kalacaksınız.
Bu konu ayrı bir yazı konusu olacak genişlikte olduğundan ayrı bir yazı konusu yapacağım.