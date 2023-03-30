Toprak başka türlü bir bağlılık

Toprak başka türlü bir tutku. Bir bağlılık... Kimle konuştuysam aynısını söylüyor; çiftçi her şartta toprağını işler. Ne olursa olsun, ne kadar "bir daha ekmem" derse desin. Ekim zamanı yaklaşınca eline tohumunu alır işe koyulur. Her seferinde aynı umutla ekimini yapar, bekler... Yüzyıllardır değişmez bu.

10 ili yıkan depremin ardından neredeyse iki ay geçti. Bahar gelmek üzere ve tarlalarda bahçelerde işlere başlama zamanı. Çiftçilerin köylerine geri döndükleri haberi geldi. Zaten hayvanını kurtaranların bir kısmı bırakamamıştı yerini. Ağır hasarlı veya yıkılan evinden kurtulan, yaşamak için başka yerlere gidenler de yavaş yavaş köylerine dönüyor. Tarlalarda bahçelerde çalışmaya başladılar. İşlerin geciktiğini, insansızlıktan yapılacak işlerin de uzun süreceğini söylüyorlar. Ama bunun da üstesinden geleceklerine inanıyorlar.

Üretici gözünden tarım sigortası

Kırşehir Ziraat Odası eski başkanı ve üretici Sinan Purcu ile sohbet ettik geçen hafta. Konumuz tarım sigortasıydı. "Çiftçinin tarım sigortası yaptırması iyi bir şey. Yapılmasından yanayım. Kuraklık, dolu, yangın, sel arttı. Sigortanız varsa zarar gördükten sonra birilerinin peşinden gitmenize gerek yok" diyor Purcu. Tarım sigortalarında yüzde 50 devlet desteğini hatırlatan Purcu, ödenecek primlerin ise tarlanın büyüklüğüne ve alınacak verime göre değiştiğini söylüyor. Tahmin edilen verim artınca ödenecek primde de güncelleme yapılıyor.

Purcu sigorta yaptırılan kurumlardaki dayatmaya karşı olduklarını da hatırlatıyor ve "Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapıyoruz. Gübre tohum alıyoruz. Kooperatif 'benden yaptırırsan faiz şu kadar yaptırmazsan çok daha yüksek" diyor. Bize dayatıyor. Banka da buna zorluyor. Ben sigortamı istediğim yerden yaptırmalıyım" diyor.

Sözleşmeli üretimde sigorta zorunluluğu

Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılmasının zorunlu hale geldiği açıklandı. Detaylar henüz belli değil. İklim krizi nedeniyle sel, dolu, kuraklık gibi doğal felaketler artacak gibi görünüyor.

Kredi kayıt Bürosu 2022 Türkiye Tarımsal Görünüm saha araştırması raporundaki bir bilgiyi aktarayım; araştırmada TARSİM yaptırmayan çiftçilere neden sigorta yaptırmadıkları da soruluyor. Bu soruya verilen cevaplarda her zaman olduğu gibi “sigorta pahalı” gerekçesi çiftçiler tarafından en çok belirtilen seçenek olmuş.

Raporda, sigorta priminin yarısının devlet destekli olduğu, yani yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığı bu sistemde çiftçilerin hâlâ TARSİM’i pahalı bulmasının detaylı olarak incelenmesi gereken bir konu olduğu belirtiliyor. TARSİM'i gereksiz bulan çiftçilerin oranı da hiç az değil; yüzde 35.