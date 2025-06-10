Trafik radarlarına ve ‘nereden buldun’a tepkinin sebebi ne?
Geçen hafta “Vergi müfettişi nereden buldun diye soramaz mı?” başlıklı yazım çokça tartışıldı ve bu konuda çok sayıda yazı yazıldı, yorumlar yapıldı.
Geçen haftaki yazım sonrasında yapılan yorum ve yazılan yazılarda alınan tavırları kendimce kategorize etmeye çabaladım.
-‘Soru’nun yasal zemini yokcular,
-Soru sorulamazcılar,
-Cevap vermemek lazımcılar,
-Hiçbir şey yapamazcılar,
-Soru ve cevap tek başına bir sonuç yaratamazcılar…
-Bu arada kendi yazımı son kategori içinde değerlendirdiğimi ifade etmek isterim.
Radar tepkisi
Öncelikle ve peşinen belirteyim ki kurallara uyum, denetim ve kurallara uymayanların cezalandırılması ile olur. Ben kurallara uymayayım ama ceza da yemeyeyim olmayacağı gibi, kurallar herkese uygulanmaz da kurallarda belirsizlik de olmaz.
Kurallar herkes için geçerli olmalı. Sadece itfaiye, ambulans, suçlu takibindeki görevli araçları kural ihlali yapabilmeli diğer (Milletvekilleri, kamu araçları, partili araçları…) tüm araçlar kurallara uymalı. O kadar çok, çakarlı araç vs. haricinde de yazılı kurallara aykırı olarak hareket eden ve müsamaha gören var ki.
Cezalar eylemle uyumlu ve ağırlıkları mantıki tutarlılık içinde olmalı. Ayrıca, trafik işaretleri, hız sınırlarının başlama ve bitiş noktalarındaki belirsizlikler de bir sorun.
Hız sınırları da benim kafamda belirgin değil. www.kgm.gv.tr sitesinde (8.6.2025) otomobiller için hız sınırları: Yerleşim yerlerinde 50, şehirler arası gelişli gidişli yollarda 90, şehirler arası bölünmüş yollarda 110, KGM tarafından işletilen otoyollarda 130, YİD modeliyle işletilen özel sektör otoyollarında 140 gözüküyor. Bu hız sınırlarına ilave %10 tolerans vardı devam ediyor mu?
Kesilen cezalara gösterilen tepkinin sebebi ne?
İçişleri Bakanlığı radar haritası yayınladı, her 30 km’de bir radar olacağını açıkladı, yollarda radar öncesi uyarı tabelaları konuldu ancak vatandaş halen radar uygulamalarından şikayetçi.
Suç işleme özgürlüğünü yakalanmadan, cezalandırılmadan devam ettirme çabası mı? Devlet ve vatandaş savaşı mı? Vatandaşın vesayete direnişi mi?
Vatandaşın bürokrasiye direnişi mi?
Vahşi atın gem vurma semer takmaya gösterdiği tepki gibi, kuralsızlığın kural olduğu bir toplumda kurallara gösterilen bir tepki mi?
Genel olarak vatandaşın ters gördüğü her şeye tepkisi mi? Kimse kurallara uymaz suçlular ortalıkta cirit atarken bula bula bizi mi buldunuz tepkisi mi? Gücünüz bize mi yetiyor tepkisi mi? Şimdi sıra bizde yaklaşımı mı?
Trafik suçları ve cezaları ile verginin ne alakası var diyeceksiniz…
İnsanların kendi can güvenlikleri için konulmuş trafik kurallarının bile hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığı bir toplumda vergi konusunda farklı bir tavır bekleyemezsiniz. Trafik kurallarına uyumsuzluğun detaylarına indiğimizde de konunun sadece trafik olmadığını görüyoruz.
Yolsuzluk, kara para ve kayıt dışılık birbiriyle iç içe geçmiş; denetimsizlik, cezasızlık, adalete güvensizlik, Devlet harcamalarında savurganlık algısı gölgesinde büyüyen bir musibettir. Vergide uyum tek başına mali idarenin çabaları ile sağlanamayacak ölçüde girift bir sorundur.
Kaynağı belirsiz tüm servet sahipleri hiçbir ayırım gözetilmeden nereden buldun sorusuna muhatap olabilmeli
Tekrar başa dönecek ve vergi idaresinin nereden buldun sorusuna gelecek olursak, bu soru, birdenbire, kaynağı belirsiz, ölçüsüz servetlere erişen her kese sorulmaya başlanırsa anlamlı olabilir.
Yine af seslendirilmeye başlandığına göre vatandaş seçim kokusu mu aldı acaba.