Türk savunma sanayi sanal cephede: Bayraktar oyuna girdi!

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’nın gördüğü en büyük yıkımı yaşayan Ukrayna, Rus rejimine karşı verdiği mücadeleyi sürdürüyor.

2022’nin Şubat ayında Rus güçlerinin işgaline uğrayan Ukrayna, kendi tarihinin de en önemli savaşını Kremlin’e karşı vermeye devam ediyor. İşgalin hem insani hem de ekonomik anlamda verdiği zararlar her geçen gün daha da artıyor.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği işgal, milyonlarca insanı da yerinden etti, dünyanın e önemli göç hareketinden biri yaşandı. ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler Ukrayna’ya karşı verdiği desteği azaltsa da, Ukraynalıların yenilmeye, topraklarından vazgeçmeye hiç niyeti yok.

ABD aylardır verdiği askeri yardım sözünü tutmazken, Avrupa Birliği ise sınırı olan Ukrayna’ya da yeteri kadar destekte bulunmuyor. Aylardır 50 milyar euroluk yardım paketi, Moskova’nın arka bahçesi olarak kabul edilen Macaristan’ın tek başına yaptığı dirençle Ukrayna’ya verilemiyor. Deyim yerindeyse Ukrayna, Rus güçlerine karşı direnirken, Batılı ülkelerin demokrasi anlayışına karşı mücadele edemiyor.

Türkiye, savaş öncesinde olduğu gibi Ukrayna’nın sınırlarının vazgeçilmez unsur olduğuna dair inancını sürdürürken Türk şirketler de Ukrayna’ya hem destek veriyor hem de yatırımla cesaretlendiriyor. Örneğin işgalin seyrini değiştiren Bayraktar İHA ve SİHA’larının Kiev’de 100 milyon dolarlık yatırımla üretim yapma cesareti; Rus rejimini kızdırmaya, Ukraynalılara ise güven vermeye devam ediyor.

Kızılelma, Atak, Kaan’la Türkiye şovu

Azerbaycan’ın 30 yıllık hasret kaldığı işgal edilmiş Karabağ’ı tekrar vatan toprağı yapan 44 günlük savaşta destan yazan Bayraktar, Ukrayna’daki başarısıyla da dünyanın ilgisini çekti.

Tarihin ilk büyük insansız hava aracı savaşına sahne olan Bayraktar’ın adına şarkılar yazıldı, Ukrayna’da doğan çocuklara isim olarak verildi. Hatta TV programlarına da Ukrayna’da rastlamanız mümkün. Aralarında NATO üyesi olanlar da dahil 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Baykar Makine’nin ürettiği Bayraktar şimdi de küresel oyun şirketlerinin kahramanı oldu.

Dünyanın en ünlü savaş oyunlarından biri olan ve milyonlarca kez indirilen Modern Warship, Bayraktar SİHA’sını ekledi. Daha önce Kızılelma’ya da yer veren oyun Bayraktar’la birlikte Baykar’a sanal dünyada küresel silah gücünün bir parçası haline geldi.

Karada Zaha ilgi odağı

Oyunda Türkiye’ye özgün oldukça önemli ayrıntılar var. Aselsan’ın tasarlayıp ürettiği yakın hava savunma silahı Gökdeniz oldu. Yazılımcıları tarafından tahrip gücü yüksek Gökdeniz, en iyi silahlar kategorisinde yer aldı ve oyuncular Gökdeniz’i gemilere entegre edebiliyor.

Örneğin Türkiye’nin ürettiği TF 2000 destroyeri, T129 Atak helikopteri, TUSAŞ tarafından üretilen milli muharip uçağı Kaan, Türk savunmasının da başarılı sonuçlarını bir oyunda toplamış durumda. Sanal oyun uygulamalarında sadece hava ve deniz savunma ürünleri yok tabii ki.

Ankara merkezli FNSS’nin ürettiği Zırhlı Amfibi Hücum Aracı Zaha’yı da görmek mümkün. Türk savunma sanayisi ABD’den Endonezya’ya; dünyanın her bölgesine yönelik üretim yapıyor, ihaleler kazanıyor, ortak üretim gerçekleştiriyor, birçok ordunun envanterine giriyor. Hızla büyüyen bu güç sanal vitrine çıkarak, savaş oyunlarının da vazgeçilmez parçası oluyor.