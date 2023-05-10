Türk şirketi Afganistan’ın rüzgarına yatırım yapacak

Afganistan’ın Taliban yönetimi altına girmesinin ardından en büyük projesi Kajaki Hidroelektrik Santralini yapan Türk inşaat şirketi 77 İnşaat, bu kez yenilenebilir enerjiye döndü. Afgan Bakan ile görüşen 77 İnşaat’ın patronu Süleyman Ciliv, ayrıca maden ve çimento için de yeşil ışık yaktı.

Hem yönetim hem de bölge nedeniyle dünyanın en zorlu coğrafyalarından biri Afganistan. Uzun süredir işgal ve iç savaşlarla kendi felaketini yaşayan Afganistan’da 2021 yılında yönetime el koyan Taliban’la hayat yerel halk için daha da zor bir hale geldi.

Uluslararası şirketlerin iş yapmadığı bu ülkede Türk şirketleri zoru başararak projeler geliştiriyor. Bu şirketlerden biri de 77 İnşaat. Geçtiğimiz yıl hatırlayacağınız üzere Süleyman Ciliv’in yönettiği 77 İnşaat’ın önemli bir projeyi tamamladığını sizlere duyurmuştuk. Taliban Yönetimi’nin ilk büyük projesi olan Helmand Bölgesi’ndeki Kajaki Barajı’nın ikinci fazıydı. 51 megavatlık hidroelektrik santralinin yanına 100 megavatlık santral tamamlandı.

O projenin değeri ise 160 milyon dolar olarak belirlenmişti. Ülkenin Helmand ve Kandahar bölgelerine elektrik sağlayacak projenin ardından Türk şirketi 77 İnşaat, bu kez hidro enerjiden rüzgara yönünü çevirdi. Önceki gün Afganistan Su ve Enerji Bakanlığı’nda bu konuyla ilgili ilk görüşme yapıldı. Görüşmeyi Afganistan’ın Su ve Enerji Bakanı Vekili Molla Abdul Latif Mansur ve 77 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Civil yaptı.

Farklı kaynaklardan enerji üretimi konusunda yapılan görüşmede Ciliv, Afganistan’daki rüzgar kaynaklarından 200 megavatlık elektrik yatırımı yapmak ve üretmek istediğini dile getirdi. Afgan Bakan Vekili de Ciliv’in projesine yeşil ışık yaktı ve rüzgar santrali için işbirliği konusunda mutabakat anlaşmasını imzaladı. Bakan Vekili Molla Abdul Latif Mansur, Süleyman Ciliv ile yaptığı görüşmede Kajaki hidroelektrik barajının ikinci aşamasının Türk şirketi tarafından tamamlanmasını “Afganistan halkı için değerli bir başarı” olarak değerlendirdi.

Madencilik ve beton için de görüştü

Süleyman Ciliv ayrıca, Afganistan’da madencilik ile ilgili yatırım yapmak istediklerini dile getirdi. Ciliv’in Afganistan Maden ve Petrol Bakanı Vekili Shahabuddin Dilawar’la da başta çimento olmak üzere ülkenin madenlerinde ortak işbirliği ve yatırımları görüştüğü ifade edildi. Ciliv, Türkiye’deki birçok yatırımcının Afganistan’da yatırım yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kasap, Jacobs’taki hissesini satıyor

Türkiye’nin en büyük çay markalarından Ofçay’ı 2018’de dünya kahve devi Jacobs’a satan Kasap Ailesi yeni bir satışa imza attı. Kasap Ailesi’nin ortak olduğu Jacobs’un Türkiye iştirakindeki hisseleri el değiştirdi. Kasap Ailesi böylece çaydan sonra kahveden de çıkmış oldu. Resmi kurumlara başvuru yapıldı ve Bülent Kasap, Murat Kasap ile Çağla Kasap, Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Tic. San. AŞ’deki yüzde 30 paylarını Hollanda merkezli Jacobs Douwe Egberts International B.V.’ye satma kararı aldı.

Anlaşma sağlanırsa, Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Tic. San. AŞ’deki tüm hisseler Hollanda merkezli JDE Peet’s N.V. tarafından kontrol edilen Jacobs Douwe Egberts International B.V adlı firmaya devredilecek. Şu anda hisseleri Asmterdam Borsası’nda işlem gören JDE Peet’s 7 milyar euroluk büyüklüğe ulaştı.20 bin çalışanı olan şirketin varlıkları ise 22 milyar euro civarında.