Türk şirketi Zodiac, Irak’ta çimento fabrikası kuracak

Yeniden yapılanma sürecinde yeni projeler açıklayan Irak’ta ülkenin en büyük çimento fabrikalarından biri kuruluyor. Bağdat merkezli Iraq General Cement Company, Türk şirketi Zodiac ile ülkenin kuzey batısında 1.8 milyon ton kapasiteli çimento fabrikası kurmak için anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz hafta gündemin en önemli maddelerinden biri Irak ile Türkiye arasında yaşanan petrol davasıydı. Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Irak yönetiminin başvurusu üzerine Türkiye'yi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşmasından dolayı geçen ayın sonunda 1,4 milyar dolar tazminat cezasına çarptırdı. Türkiye ise bu konuda karşı bir görüşte bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Irak'ın beş talebinden dördünün reddedildiğini, Türkiye'nin taleplerinin ise büyük çoğunluğunun kabul edildiğini ve Irak'ın tazminat ödeyeceğini duyurdu. Kararın nasıl yansıyacağı her iki tarafın açıklamasıyla karmaşık bir hale gelse de Irak’tan petrol akışının görüşmeler sonucunda devam edeceği açıklandı.

Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan Irak, hem yerinde üretim hem de ihracat konusunda vazgeçilmez bir ülke. Arada sırada anlaşmazlıklar gündeme gelse de siyasi sorunlar ekonomi ile çözülebiliyor.

Türkiye’nin yerinde yatırım yaptığı ender ülkelerden biri olan, yeninden yapılanma sürecinde inşaata odaklanan Irak’ta şimdilerde önemli bir yatırım gündeme geldi.

Bağdat merkezli ülkenin en büyük çimento şirketi olan Iraq General Cement Company, bir Türk şirketi ile ülkenin kuzey batı kesiminde bir çimento fabrikası kuracağını açıkladı.

Musul’u kapsayan Ninova Bölgesi’nde bulunan Hammam Al-Alil Kompleksi'nde kurulacak tesisin Türk ortağı ise Zodiac şirketi olacak. Geçen hafta imzalanan anlaşma ile modern teknoloji ile kurulacak çimento tesisi, yıllık 1.8 milyon tonluk üretim hacmine sahip olacak.

Doğalgazdan enerjisini sağlayacak olan tesis, 320 kişiye de istihdam sağlayacak. Teknik mühendisliği de üstlenecek olan Türk şirket, çimento tesisinin yüzde 50’lik ortağı olacak.

Yapılan yatırımın ülkedeki en büyük ve en modern çimento fabrikalarından biri olacağı vurgulanıyor. Türk şirketlerinin hem inşaatında hem de üretiminde yer aldığı çimento sektörü Irak’ta önemli adımlar atıyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda Irak’ta bir ilk yaşanmış ve dünyanın farklı ülkelerinde fabrika ve santral kurulumu yapan Türk şirketi Partner Teknik, Irak'ın Felluce ve Musul kentlerindeki iki çimento fabrikasının rehabilitesi ve 25 yıllığına işletilmesi ihalesini kazanmıştı.