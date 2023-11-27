Türk tersaneleri dümeni Malezya Donanması’na çevirdi

Türk gemicilik sanayisinin yeni gözdesi askeri araçlar, Afrika ve Ortadoğu’nun ardından şimdi de Asya’nın parlayan yıldızı Malezya’da. Ülkenin Savunma Bakanı Mohammed Hassan, donanmaya Türk askeri gemilerinin alınacağını söyledi.

Türk gemicilik sanayisinin son dönemde en fazla yıldızının parladığı alan askeri araçlar oldu. Afrika’dan Ortadoğu’ya geniş bir coğrafyaya askeri deniz aracı teslim eden Türk tersanelerinin son durağı Asya’nın en uç noktalarından olan Malezya.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın mayıs ayında Asya-Pasifik’in en geniş kapsamlı savunma fuarlarından olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) Türk savunma sanayisinden 18 Türk şirketi katılmıştı. Bu fuarda vitrine çıkan STM500 denizaltısını başta olmak üzere birçok deniz aracı tanıtılmıştı.

Fuarda Malezya Donanması’na ADA sınıfı korvet, İ sınıfı fırkateyn olmak üzere Türk gemilerinin de gireceği konuşulmuştu. İşte o temaslar meyvelerini vermeye başladı. Malezya Savunma Bakanı Mohammed Hassan, hükümete verdiği bir sunumda LMS Batch 2 adı verdikleri ihale kapsamında Türkiye’den askeri gemi tedarik edeceklerini söyledi.

İhaleye 3 Türk şirketi katılıyor

Bakan Hassan her ne kadar detaylı açıklama yapmasa da ihaleye Türkiye’den ASFAT, Dearsan ve STM Savunma’nın katıldığı biliniyor. İhaleyi kimin kazandığı, ne kadarlık bir üretim planlandığı ise açıklanmadı.

Bilindiği üzere Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan’ın ihaleye C92 korveti ile katılıyor. İlk kez DÜNYA Gazetesi’nde duyurduğumuz haberde bu korvet en önemli üretimini ise Nijerya Donanması’na yapıyor. STM ise Ukrayna’ya MİLGEM korveti tedariki projesinde çalışırken, ASFAT ise PN MİLGEM projesinde gemi inşa ediyor.

MİLGEM’in ilk ürünü olan ADA sınıfı korvetlerden STM yükleniciliğinde Türk Donanması için 4 adet inşa edilmişti. 2018 yılında imzalanan Pakistan (PN) Milgem çalışmasıyla projenin ilk gemisi PNS Babur, PNS Badr ve PNS Khaibar denize indirilmişti. Malezya medyası ülkedeki Kraliyet Donanması’nın, bu yıl 3 adet LMS Batch 2 gemisi tedariki planladığını vurguluyor. Önümüzdeki süreçte bu 5 gemi daha katılacak.

Dearsan, Afrika’da hızlı büyüyor

2021 yılında yine bu köşeden duyurduğumuz haberde Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan’ın Afrika’da önemli bir anlaşma imzaladığını sizlerle paylaşmıştık. Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral AZ Gambo ve Dearsan Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım arasında imzalanan anlaşmayla Nijerya Donanması’nın Sancak Gemisi olan tarihi öneme sahip NNS ARADU (F89) Firkateyni'nin Modernizasyonu’nu Dearsan üstlenmişti.

Ardından Dearsan, Nijerya Deniz Kuvvetleri’ne 2 adet karakol gemisi ihraç etmeyi başarmış, geçtiğimiz aylarda ise Türk şirket Afrika’nın bir başka ülkesi Tanzanya’ya yönelmişti. Tanzanya Ulaştırma Bakanı Makame Mbrawa, Dearsan ile 3 farklı anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. 2 yıl içinde başlaması planlanan projede gemi bakım alanı da bulunacak, 300 kişiye istihdam sağlanacak. Projenin 129 milyon dolara mal olacağı ifade ediliyor.