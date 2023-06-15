Türkiye yeniden yabancının radarına girdi

Ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrası piyasalarda oluşan olumlu hava yerini beklemeye bıraktı. Bakan Şimşek’in Cuma günü bankacılarla yapacağı toplantı izlenecek. Uzun zamandır Türkiye’den uzak kalan yabancı kurumlar da peş peşe Türkiye ile ilgili raporlar yayınlıyor.

Seçimler sonrası ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler ile verilen mesajların olumlu algılanmasının özellikle Borsa İstanbul’da yarattığı olumlu hava şimdilik yerini beklemeye bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura 4 bin 580 puandan giren BIST 100 Endeksi, pazartesi günü 5 bin 730 puana kadar çıktı.

Söz konusu sürede endekste yaşanan artış yüzde 25’e ulaştı. Yaşanan bu hızlı toparlanmanın ardından gelen kar satışları endeks dün 5 bin 322 puana kadar geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası Başkanlığına da Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesiyle piyasalar şimdi de atılacak adımlara kitlenmiş durumda.

Yeni yönetime destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakü ziyareti esnasında gazetecilere yaptığı “Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik” şeklindeki açıklaması piyasa oyuncuları tarafından “faiz artırımının önü açıldı” şeklinde yorumlandı. Bakan Şimşek’in Cuma günü banka genel müdürleriyle yapacağı toplantıya yönelik olumlu beklentilerin etkisiyle dün bankacılık hisselerinde alımların yoğunlaştığı gözlendi.

Yabancı raporları geliyor

Yeni ekonomi yönetimiyle özellikle para politikasında sadeleşmeye gidileceği beklentisi yerli yatırımcılar kadar uzun zamandır Türkiye’ye ‘uzak’ duran yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı. Yabancı kurumlar yeniden Türkiye ile ilgili raporlar açıklarken yorumlar şu aşamada 22 Haziran’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararında yoğunlaşıyor.

Goldman Sachs, politika faizi olan repo faizinin tekrar yön belirleyici bir seviyeye yükselmesine izin verileceği tahmininde bulundu. ABD’li JP Morgan ise 22 Haziran’da politika faizinin yüzde 25’e yükseltilebileceğini öngördü. Societe Generale’ın tahmini ilk aşamada politika faizinin yüzde 15’e ardından temmuz ve ağustos aylarında 500’er baz puan artırımlar gerçekleştirilmesi yönünde.

İlk giriş tahvile olur

Bank of America ise faiz artışı, döviz alım kısıtlamaları ve müdahalelerin kaldırılması halinde TL’de alımı ya da 10 yıl vadeli yerel tahvillerde alım yapmayı değerlendirebileceklerini açıkladı. Yani ekonomide atılacak adımlara bağlı olarak yabancı yatırımcılar yeniden Türkiye’ye yönelebilir. Ancak yabancıların alımlarını ilk olarak tahvil piyasasında görebiliriz. İstikrarın yakalanmasına bağlı olarak yabancıların hisse senetlerinde de alıma geçebileceği söyleniyor.

BIST 100 Endeksi’nde 5.572 puan geçilmeli

Haftalık grafikte 5 bin 700 puan üzerinde tutunamayan BIST 100 Endeksi için bu seviye kritik. Zira bu noktadan başlayan bir düşüş trendi vardı. Trendin kırıldığının teyidi 5 bin 700 – 5 bin 720 puan bandının aşılmasıyla alınabilir. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Endeks kısa vadede en azından 5 bin 572 puan seviyesinin üzerine çıkmaya çalışacak.

Bunda başarılı olması tekrar 5 bin 700 – 5 bin 720 bandının hedeflenmesini sağlayabilir. Ancak şu an fiyatlar 5 bin 572 puan seviyesinin altında oluşuyor. Fiyatların bu noktanın altında kalması yukarıda bahsettiğimiz düşüş trendinin yeniden test edilmesine neden olabilir. Böyle bir senaryoda ise ilk aşamada 5 bin 210 – 5 bin 220 bandına doğru bir geri çekilme riskini masada tutmak gerekiyor.