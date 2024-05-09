Kriptolar kritik yol ayrımında!

Bitcoin’de halving sonra beklenen yukarı yönlü hareket gerçekleşmedi. Ancak 2023 Ekim ayı ortasında başlayan yükseliş trendi korunuyor. Son günlerdeki satış baskısından kurtulmak için Bitcoin’de 64.500-65.500 dolar seviyeleri hacimli geçilmeli.

Ana yükseliş trendinin destek noktası ise 53 bin dolar Bitcoin’de madencilik ödülünün yarılanması anlamına gelen halving geride kaldı. Ancak birçok kripto para yatırımcısının beklediği halving sonrası ralli gerçekleşmedi. Geçmiş dönemlerinin aksine bu kez Bitcoin’de yukarı yönlü hareket halving öncesi yaşandı. 2022 yılını 16 bin 542 dolar seviyesinden kapatan Bitcoin, 14 Mart’ta 73 bin 777 dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Mart ortasında görülen bu zirve baz alındığında Bitcoin, 2022 yılı sonundan bu yana yüzde 345, bu yıl başına göre ise yüzde 75 değer kazandı. 20 Nisan’daki halving öncesi başlayan satışlarla Bitcoin, geçen hafta 56 bin 552 dolara kadar geridi. Birçok alt coinin Bitcoin’de son 2 yılda yaşanan yukarı yönlü sert harekete ayak uyduramadığı ve kendi tarihi zirvelerinden oldukça uzakta oldukları görülüyor.

Fed beklentileri öteledi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sürecine girmesinin ötelenmesi kripto paralara patinaj yaptırmışa benziyor. Genel beklenti faiz indirimlerinin yeni bir yukarı harekete neden olacağı yönünde.

Bitcoin 2023 Ekim ayının ortasından beri bir yükseliş trendi üzerindeki seyrini sürdürse de teknik açıdan kritik bölgelerde. Bitcoin’de söz konusu trendin üzerinde kalındığı sürece şu an için ana yönün yukarı olduğu söylenebilir. Bu hafta içi yine bu trendin destek noktası yaklaşık olarak 53 bin dolar seviyesine denk geliyor. Yani Bitcoin 53 bin dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bu hafta için ana trend yukarı.

Rahatlama için 65.500 $ geçilmeli

Biraz daha kısa vadeli bakacak olursak; Bitcoin üzerindeki baskının bir miktar rahatlama bilmesi için öncelikle 64 bin 500 – 65 bin 500 dolar bandının hacimli bir şekilde kırılması lazım. Bu bölge kırıldığı zaman en kritik bölge olan 68 bin- 69 bin dolar seviyesine doğru bir yükseliş potansiyeli açığa çıkabilir. İşte bu seviyeye Bitcoin için en önemli direnç bölgesi.

Çünkü özellikle 69 bin dolar seviyesinin kırılması ve bu nokta üzerinde haftalık kapanışlar olması Bitcoin'de olası boğa koşusu için sadece teknik anlamda 122 bin dolar seviyesinin hedeflenmesi sağlayabilir. Yine kısa vadeli olarak baktığımızda olası geri çekilmelerde 59 bin-60 bin 900 dolar bandı en önemli destek bölgesi. Bu bölgenin altına gelinmesi özellikle 59 bin dolar seviyesinin altında kapanışlar yapılması paritenin kısa vadede 52 bin – 53 bin dolar bandına doğru geri çekilme riskini arttıracak öneme sahip.

Ethereum’da 2.800 dolara dikkat!

Ethereum’un yine 2023’ün ekim ayında başlayan yükseliş trendinin üzerinde olduğu görülüyor. Bu sebeple Ethereum de için ana trendin yukarı olduğu söylenebilir. Bu trendin destek noktası bu hafta için 2 bin 800 dolar seviyelerine denk geliyor. Dikkat çeken konu ise bu trende yaklaşıldıkça Ethereum’da yukarı yönlü tepkilerin oluşması. Bu, trendin bir nevi güçlü olduğunu işareti olarak yorumlanabilir. Ethereum’da en önemli destek noktası şu an için 2 bin 800 dolar seviyesinde.

Olası yukarı hareketlerde ise ilk önemli yatay direnç 3 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu nokta en kritik seviye olan 4 bin 36 direncinin test edilmesi açısından son derece kritik. Çünkü 4 bin 36 direnci Ethereum’da güçlü bir şekilde kırılırsa ve bu nokta yine kuvvetli bir destek seviyesi haline getirilirse bu parite için yeni tarihi zirvelerin gelme ihtimalin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2 bin 800 dolar seviyesinin altındaki en önemli destek noktası 2 bin 500 dolar seviyesinde.