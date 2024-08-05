TÜRMOB: Bu yükü taşımakta zorlanıyoruz
130.000 Serbest Mu hasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirin odası olan TÜRMOB, meslek mensuplarının taleplerini dile getirmek üzere Ankara’da “Enflasyon Düzeltmesinin Geçici Vergi Dönemlerinde Yapılmaması ve Mesleki Sorunların Çözümü” başlıklı bir miting düzenledi. Mitinge Türkiye’nin dört bir yanından mesleğin temsilcileri katıldılar.
Yükümüz azaltılsın
TÜRMOB’un bir basın bildirisi ile paylaştığı taleplerini buradan da dile getirmek istiyorum:
“Yükümüzün azaltılmasını ve emeğimizin karşılığını almayı, Bakanlık vesayeti olmadan hazırlanan ücret tarifeleri ile mesleğimizi sürdürmeyi, kamu yararı çerçevesinde ülkemiz ve devletimiz için çalışmaya devam etmek istiyoruz.
Başta geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmaması olmak üzere aşağıdaki taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.
1 -İnsanca geçirilebilecek, göstermelik olmayan gerçek bir mali tatil yürürlüğe konulmalıdır.
2-Kayıt dışılıkla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa, basit usul kaldırılmalı, istisnasız tüm mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları zorunlu hale getirilmeli, Mali Müşavirlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için de bu hizmetlerdeki KDV oranı düşürülmelidir.
3-İdarenin elektronik sistem altyapısı güçlendirilmeli, beyan ve bildirim gönderimlerinde tıkanıklığa sebebiyet verilmemelidir.
4-İdarelerin birbirlerinden veri alabilecekleri sistemsel altyapılar
kurulmalı, aynı bilgilerin birçok yere beyan edilmesinin önüne geçilmelidir.
5-TÜRMOB’un beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve bazı beyannamelerin birleştirilmesi konusundaki önerilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
6- Meslektaşlarımızın yetki ve sorumlulukları arasındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalı, sorumlulukları azaltılmalıdır
7-Asgari Ücret Tarifesi yayımlanırken günün ekonomik şartları dikkate alınmalı, ücretin verilen emeğin ve mesainin karşılığı olması sağlanmalıdır.
8- Arabuluculuk yetkisi dünya uygulamalarında olduğu gibi Mali Müşavirlere de verilmelidir.
9-Belirli kıdeme sahip meslek mensuplarına yeşil pasaport hakkı verilmelidir.
10-Deprem bölgesinde özellikle Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde mücbir sebep hali uzatılmalıdır.
11-Meslektaşlarımız KOSGEB desteklerinden yararlanmalıdır.”
TÜRMOB’un Tobb ve diğer iş insanları örgütlerince desteklenmesi gerekir
TÜRMOB’un dile getirdiği taleplerin büyük kısmı iş alemini doğrudan ilgilendiren ve iş aleminin muhasebesi ve beyanı ile ilgili işler. Bu nedenle iş alemi TÜRMOB’un seslendirdiği sorunlara sessiz kalamaz, TÜRMOB’u yalnız bırakamaz.
Meslek mensuplarının iş aleminin konularında adeta “mayın eşeği” gibi öne sürülerek, iş alemince sessizce “dubakali ne olacak” tarzında izlenmesi büyük bir yanlışlıktır.