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  4. TÜRMOB: Bu yükü taşımakta zorlanıyoruz

TÜRMOB: Bu yükü taşımakta zorlanıyoruz

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ POLEMİKLERİ zeki.gunduz@dunya.com

130.000 Serbest Mu hasebeci Mali Müşa­vir ve Yeminli Mali Müşavirin odası olan TÜRMOB, meslek mensuplarının taleple­rini dile getirmek üzere Ankara’da “Enflas­yon Düzeltmesinin Geçici Vergi Dönemle­rinde Yapılmaması ve Mesleki Sorunların Çözümü” başlıklı bir miting düzenledi. Mi­tinge Türkiye’nin dört bir yanından mesle­ğin temsilcileri katıldılar.

Yükümüz azaltılsın

TÜRMOB’un bir basın bildirisi ile pay­laştığı taleplerini buradan da dile getirmek istiyorum:

“Yükümüzün azaltılmasını ve emeğimi­zin karşılığını almayı, Bakanlık vesayeti ol­madan hazırlanan ücret tarifeleri ile mes­leğimizi sürdürmeyi, kamu yararı çerçeve­sinde ülkemiz ve devletimiz için çalışmaya devam etmek istiyoruz.

Başta geçici vergi dönemlerinde enflas­yon düzeltmesi işlemlerinin yapılmama­sı olmak üzere aşağıdaki taleplerimizin ye­rine getirilmesini istiyoruz.

1 -İnsanca geçirilebilecek, gösterme­lik olmayan gerçek bir mali tatil yü­rürlüğe konulmalıdır.

2-Kayıt dışılıkla gerçekten mücade­le edilmek isteniyorsa, basit usul kal­dırılmalı, istisnasız tüm mükellefle­rin beyannamelerini meslek mensupları­na imzalatmaları zorunlu hale getirilmeli, Mali Müşavirlik hizmetlerine erişimi ko­laylaştırmak için de bu hizmetlerdeki KDV oranı düşürülmelidir.

3-İdarenin elektronik sistem altyapısı güçlendirilmeli, beyan ve bildirim gön­derimlerinde tıkanıklığa sebebiyet veril­memelidir.

4-İdarelerin birbirlerinden veri alabile­cekleri sistemsel altyapılar

kurulmalı, aynı bilgilerin birçok yere be­yan edilmesinin önüne geçilmelidir.

5-TÜRMOB’un beyan ve bildirimle­rin sadeleştirilmesi ve bazı beyanna­melerin birleştirilmesi konusundaki öne­rilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

6- Meslektaşlarımızın yetki ve sorumlu­lukları arasındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalı, sorumlulukları azaltılmalıdır

7-Asgari Ücret Tarifesi yayımlanırken günün ekonomik şartları dikkate alın­malı, ücretin verilen emeğin ve mesai­nin karşılığı olması sağlanmalıdır.

8- Arabuluculuk yetkisi dünya uygula­malarında olduğu gibi Mali Müşavirle­re de verilmelidir.

9-Belirli kıdeme sahip meslek mensup­larına yeşil pasaport hakkı verilmeli­dir.

10-Deprem bölgesinde özellikle Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerin­de mücbir sebep hali uzatılmalıdır.

11-Meslektaşlarımız KOSGEB destekle­rinden yararlanmalıdır.”

TÜRMOB’un Tobb ve diğer iş insanları örgütlerince desteklenmesi gerekir

TÜRMOB’un dile getirdiği taleplerin bü­yük kısmı iş alemini doğrudan ilgilendiren ve iş aleminin muhasebesi ve beyanı ile il­gili işler. Bu nedenle iş alemi TÜRMOB’un seslendirdiği sorunlara sessiz kalamaz, TÜRMOB’u yalnız bırakamaz.

Meslek mensuplarının iş aleminin ko­nularında adeta “mayın eşeği” gibi öne sü­rülerek, iş alemince sessizce “dubakali ne olacak” tarzında izlenmesi büyük bir yan­lışlıktır.

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