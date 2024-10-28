Vergi affı çıkacak mı? Ne zaman çıkabilir?

Yine yeni af beklentileri dillendiriliyor, za­manlama tahminleri yapılıyor. Genel ola­rak cevabımız, ödeme kolaylığı anlamına gelen düzenlemeler olabilir ancak yakın gelecekte matrah artırımı, davadan vazgeçme vb düzen­leme olmaz şeklinde oldu.

Ancak son günlerde siyasi alandaki gelişme­ler çerçevesinde, “umut hakkı” diye yola çıkı­lırsa bunun bir genel affa dönüşmesi, böylesi bir genel affın kapsamına mali konuların da da­hil edilmesi olasılığının göz ardı edilemeyece­ğini düşünüyoruz. Bütün bunlara rağmen tav­siyemiz, affa güvenerek hesap yapılmaması yö­nünde olacaktır.

Af dışında gündemdeki soruları da yanıtla­maya çalıştım.

1 50 milyon altı ciro yapanlar enflasyon düzeltmesi kapsamı dışına çıkarılır mı?

Geçici vergideki ertelemenin yıl sonunda da olacağı gibi bir beklenti var. Şu an bununla ilgili bir gösterge yok. Bizim beklentimiz de olmaya­cağı yönünde lakin, gerek af beklentileri gerek­se erteleme konularında her zaman bir olasılık payı vermek lazım.

2 Yeni vergiler var mı?

Savunma sanayi fonu için kesintiler; bir kısım malların satışına MTV, ÖTV; bir kısım beyanlara dönük ek Damga Vergisi; bir kısım Noter ve Tapu işlemlerinde yeni harçlar geti­ren torba Kanun taslağı çekildi.

Ancak yeni yılda yeni vergi taslakları önü­müze gelmeye devam edecek gibi duruyor.

3 Yatırım dönemi için (enflasyon düzelt­mesi nedeniyle oluşan gelirlere) vergi ertelemesi getirildi

Yatırım döneminde, yapılmakta olan yatı­rımların değerlemesinden kaynaklanan ge­lirler (enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan karlar)yatırımın bitirildiği döneme kadar bir fon hesabında bekletilecek, sonrasında(yatırı­mın aktifleştirildiği yıl ve izleyen dört yıl top­lamda) 5 yıl içinde peyderpey gelir olarak mat­rahta dikkate alınacak.

Beklediği süre içinde yeniden değerlemeye de tabi tutulacak.

Yatırım durdurulur, vazgeçilir, satılır, bu fon tutarı başka bir hesaba nakledilirse ertelenen vergileme o hesap döneminde yapılacaktır.

Tasfiye halindeki işletmeler ve iflas sürecin­de olan şirketler ile KİT ler enflasyon düzelt­mesi kapsamı dışına çıkarıldı.

4 Hazine ve Maliye Bakanı uyardı!

Geçici vergi beyanlarının incelenme­si neticesinde, suni ve veya usulsüz işlem ve kayıtlarla

-Bilanço aktifindeki varlıkların enflasyon düzeltmesi nedeniyle matrahı artırıcı etki ya­rattığını gören bir kısım mükelleflerin, geçici vergi-kurumlar vergisi matrahlarını düşüre­bilmek için, “gerçek”te bir satış olmamasına rağmen, aktiflerini satılmış gibi göstererek(­taşıt, arsa, binaları bilanço dışına çıkararak) boşaltıldığı,

-Resmi olmayan sermaye artış kayıtları ya­pıldığını tespit ettiklerini,

bu mükelleflerin önce izaha davet edilecek­leri, akabinde izahları yeterli olmayanların in­celemeye sevk edilecekleri uyarısı yapıldı.

Bu değerlendirmeler geçici vergi beyanı ve­ren mükellefler nezdinde yapılan çalışmalar­dan hareketle yapıldı ise, sene sonunda,2023 ciroları 50 milyonun altında kaldığı için ge­çici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme­si yapmaları ertelenen 1,5 milyon mükellefin beyanları alındığında gerçek tablo ortaya çı­kabilecek gibi görünmektedir.

Anladığımız kadarıyla mükellefler, çok ba­sit bir ifadeyle, “Enflasyon düzeltmesinin bü­yük-sermayesi güçlü şirketler lehine, serma­yesi zayıf, borçlu şirketler aleyhine bir du­rum oluşturduğu, adeta kendilerinin tuzağa düşürüldükleri, kazancı ve mali gücü daha fazla olanlar daha az vergi öderken, mali gü­cü zayıf, kazancı az olanlardan daha fazla ver­gi alınmaya kalkıldığı,” hissi ile tepki geliştir­mekteler.

Mükellefler bir yandan incelenirken, bu ko­nudaki düzenlemenin mantığı, neden adaletsiz olmadığı, mali güce uygun olduğu, bu yöntemin amaca uygun elverişli olduğu konusunda ikna çalışmaları da yapılmalıdır.

5 Vergi kaybı sadece verginin peşine dü­şülerek önlenemez

Israrla vurguladığımız gibi, bu konuda Dev­letin ciddi tasarruf önlemleri aldığı, uyguladı­ğı gösterilmelidir. Bir vatandaş olarak ben gör­mediğimi ifade etmek isterim.

Yolsuzlukla, kara para ile, suçla mücadele; cezasızlık, dokunulamayanların olduğu algı­sı; adalet, güvenlik, eğitim, sağlık sistemine güven konularında kararlı ve hissedilir, gözle görülür adımlar atılmadıkça; topyekün Dev­letin kendisine bir çeki düzen vermesi sağ­lanmadıkça, şeffaflık, hesap verilebilirlik il­keleri ile hareket edilmedikçe vergi konusun­da da mucize beklenemez.