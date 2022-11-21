Vergi affı çıkar mı? Çıkarsa ne zaman çıkar? Kapsamı ne olur?

Değerli DÜNYA okurları, daha son affın (pardon af değil barış) dumanı üzerinde tüterken, bir sonraki ne zaman çıkar totosu oynanmaya başlanmış, büyük bir ittifakla da hem Cumhuriyetin 100’üncü yılının idrak edilmesi, hem de çoklu (Cumhurbaşkanlığı ve Millet Vekilliği) seçim nedeniyle, Cumhuriyet tarihinin her yönüyle en kapsamlı affının 2023 yılında çıkabileceği seçeneği en fazla taraftar toplamıştı.

Seçim sathı mahalline girdiğimiz bu dönemde havada ağır bir af kokusu (veya beklentisi) var.

Af derken de, devam eden vergi davaları, yapılmakta olan veya yeni bitmiş fakat henüz süreci tamamlanmamış inceleme raporlarını, matrah artırımı, stok, ortaklar cari hesabı konularını da kapsayacak düzenlemeyi kast ediyorum.

İncelemelerden çok o hava çıkmıyor

Seçim dönemlerinde vergi incelemelerinde biraz hız kesilir, sadece zaman aşımlı işlere, vergi iadesi dosyalarına yoğunlaşılır.

Bir diğer gösterge de nasıl olsa afla budanacak yaklaşımıyla, devam eden işlerde en fazla matrahla sonuçlanan uç yorum ve tutumların dahi kabul görmesidir.

İnceleme guruplarında bu yönde bir işaret göremiyoruz.

En son ne zaman oldu?

Sürekli yapılan borçlarla ilgili yapılandırma düzenlemelerini bir yana bırakacak olursak, en son kapsamlı vergi affı 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı.

Yeni affın kapsamı ne olur?

Beklenti bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde. Bir öncekinde kapsanmamış ne vardı bilmiyor ve dahası ne olur tahmin edemiyorum.

Şu sıralar çıkarsa 2022 yılına ilişkin matrah artırımı dahil edilmeden çıkar. Genelde bu tür tasarılar “bir gece ansızın gelir.” Zaten şablon hazır olduğu için teknik hazırlık gerektirmez. Siyasi iradenin belirleyeceği zamanlama, takvimle ne zaman istenirse yıldırım hızıyla, meclisteki bir tasarının arkasına eklenmek suretiyle çıkarılabilir.

Mayıstan sonra çıkma ihtimali zayıf

Olası seçim takvimi dikkate alındığında nisan sonrası Meclis'te kanun çalışması yapılabilmesi pek olanaklı görülmüyor.

2022 beyanlarını henüz beyanlar verilmeden kapsama ihtimali teknik olarak zayıf ama var.

Dördüncü geçici vergi beyanı olsa daha kolaydı. Ancak, halen, 2022 dönemini de kapsayacak bir af düşünülüyorsa, en azından aralık aylık beyanları verildikten ve 45 günlük kayıt süresi geçtikten sonra, mükelleflerin kendi kayıtlarındaki beyanlarından aşağı olmamak üzere 2022 yılını da kapsayacak bir matrah artırımı dizaynı mümkün olabilir. Bu da 15 Şubat sonrası 2022’yi bile kapsayabilecek bir düzenleme yapılabilme ihtimaline bizi götürüyor.

Aslında peşin af (31 Mart 2023'e kadar) devam ediyor

Öte yandan mükelleflerin dikkatini halen yürürlükte olan “varlık barışı” düzenlemesine çekmek isterim.

Bu düzenleme yurt içinde veya yurt dışında mevcut kayıt dışı tüm gelirlere çok az bir maliyetle kayda alabilme ihtimali verdi.

Af aslında zaten (matrah artırımı ile sağlanacak korunma anlamında) var ve 2022’yi de kapsayacak şekilde uygulanıyor.

Bu konu üzerinde daha sonra dururuz.