Vergi affı ve yapılandırmada son günler

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak bilinen, 7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

İlgili Kanundan yaralanma süresi 31/5/2023 tarihinde sona ermişken, 26/5/2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla yararlanma süresi 30/6/2023 tarihine kadar uzatıldı. 30/6/2023 tarihinin bayram nedeniyle tatile rastlaması sonucu, 3/7/2023 günü akşamına kadar yararlanmak mümkün olabilecektir.

Af kapsamın satır başlıkları:

31/12/2022 tarihinden önce kesinleşmiş olan; vergiler, vergi cezaları, sosyal güvenlik sigorta primleri, ecrimisil borçları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları, belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan (vergisel) kamu alacakları.

2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunmak. 31/12/2022 tarihli bilançolarda (fiktif olarak) yer alan kasa ve ortaklar cari hesaplarıyla ilgili %3 oranında vergi ödeyerek işletme kayıtlarını düzeltmek. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan veya işletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan stokların beyan edilmesi sonucu stok affından yararlanmak.

Matrah ve vergi artırımı:

Kanuna göre; 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ile bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için kanunda belirtilen oranlarda artırım yapılabilecek. Matrah artırımında bulunulan yıllar için (özel haller dışında) daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacak. 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için; 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutardan yüksek olanın dikkate alınması gerekiyor.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi:

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar; 31/5/2023 tarihine kadar tespit edilecek rayiç bedelleri dikkate alınarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilecek.

(Bu hükümden yaralanmak için süre 31/5/2023 tarihinde sona ermişti) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar; bağlı olunan vergi dairelerine 3/7/2023 tarihine kadar beyan edilerek, geçerli KDV oranının yarısını ödemek suretiyle kayıtlara alınabilecek.

Emtia için ödenen KDV ödendiği tarih itibariyle indirim konusu yapılabilecek. Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ödenen KDV ise indirim konusu yapılamayacak.

31/12/2022 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında (fiktif olarak) görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcudu ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklardan alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 3/7/2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle kayıtlar düzeltebilecek. Beyan edilen bu tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekiyor.

Yararlanma süresi ve ödeme usulü:

Kanundan yararlanmak içi; 30/6/2023 tarihinin bayram nedeniyle tatile rastlaması sonucu, mükellefler 3/7/2023 günü akşamına kadar bu kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Ödenecek vergilerin ilk taksitini 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde (kanunda belirtilen katsayı ilavesiyle) 48 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor. Peşin ödemelerde %10 indirim imkânı da bulunuyor. Bu tür vergi aflarının artık son bulması dileğiyle, okuyucuların yaklaşan Kurban Bayramını tebrik eder, sağlıklı günler dilerim.