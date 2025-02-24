Vergi borçları nedeniyle sicilde halen müdür olarak görünen eski ortağa haciz gelebiliyor

Limited şirketlerin ortakları aynı zamanda mün­ferit imza ile şirketi temsil yetkisi olan müdür ( limited şirketin kanuni temsilcisi) olarak da görev yapmaktadırlar.

Bu durum ticaret siciline tescil edil­mekte ve ilan edilmektedir. Limited şirketteki pay­lar devredildiğinde, müdürlük yetkilerinin de iptali, yeni müdür atanması ve bu durumun ticaret siciline tescil ve ilanı gerekmektedir.

Uygulamada, ortaklık pay devri ve yeni müdürün yetkilendirilmesine iliş­kin tescil ve ilanın yapıldığı, ancak, ortaklıktan ay­rıldığı tescil ve ilan edilen eski ortağın müdürlükten azline ilişkin durumun tescil ve ilan edilmediği gö­rülmektedir. Bir sabah, belki de 8-10 sene önce pay­larını devrettiğiniz limited şirketin sizinle hiç iliş­kisi olmayan borçları nedeniyle size elektronik ola­rak tebliğ edilen ödeme emirleri, banka hesaplarınız ,gayrimenkulleriniz ve araçlarınızın haczi ile uyana­bilirsiniz. Üst üste bu konuda yaşanan sorunlar önü­me gelince bir uyarı yazısı yazma gereği hissettim.

Mali idare yanlış yapıyor

Limited şirketin borçlarının şirketin varlıkla­rından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halin­de, Mali İdare, VUK ‘un 10. ve 6183 sayılı (bir kusur­suz sorumluluk tarifi içeren) Kanunun mükerrer 35. maddesini birlikte zikrederek dayanarak, kanu­ni temsilciyi takibe başlamaktadır.

Oysa,2015 ta­rihli Anayasa Mahkemesi kararı ile netleştiği üzere (3.4.2015,E.2014/144,K.2015/29) Vergi Usul Kanu­nuna tabi olan vergi borçlarının takibinde 6183/mü­kerrer 35. madde dayanak alınamaz. Vergi Usul Kanu­nunun 10. maddesine göre, mali idarenin kanuni tem­silciye gidebilmesi için kanuni temsilcinin kanuni ödevlerini yerine getirmemiş olması gerekmektedir.

VUK 10 dikkate alındığında, şirkette herhangi bir görevi, yetkisi, işlemlerde imzası olmayan eski or­tağın, “kanuni ödevleri yerine getirmemesinden” bahsedilemeyeceği için , kendisi ile ilgisi olmayan dönemlerle ilgili olarak, sadece bu durumun ilan edilmemesi nedeniyle mevcut şirket borçlarından sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir.

Maliye sicile soruyor

Mali idare limited şirketten vergi alacaklarını tah­sil edemediği durumda yukarıda bahsettiğimiz hu­susları ( vergi borçları için 6183/mük.35'te ifadesi­ni bulan kusursuz sorumluluk yoluna gidilemeyece­ği halde)göz ardı ederek, kanuni temsilcinin kusurlu olup olmadığına bakmaksızın, kanuni temsilcileri­nin mal varlıklarına yönelmektedir. Bu aşamada da kimlerin kanuni temsilci olduğunu ticaret siciline yazıp oradan aldığı bilgileri göre belirlemektedir.

Sicil ne görülüyorsa onu yazıyor

Sicil mali idarenin sorusuna kayıtlarına bakarak halen kimler limited şirketin aktif müdürü olarak görünüyor ise onları bildirmektedir.

İlk iş ticaret sicildeki durumunuzu bir netleştirin

Bugünden itibaren rahat uyumak istiyorsanız ilk etapta ortaklığınızın pay devri ve yeni müdür seçi­minin tescil ve ilan edildiği sicil gazetesini bir kont­rol edin.

Ortaklık devri ile birlikte müdürlükten de azledil­diğiniz tescil ve ilan edildi ise bu yazının sizin için artık bir önemi yok.

Müdürlükten ayrıldığınız tescil ve edilmemiş ve halen müdür görünüyorsanız

Yolun sonu değil lakin henüz bir şey olmadıysa da olabilme ihtimali var.

Bu nedenle önce durum tespiti yapmaya devam edelim:

-E devlette nasıl görünüyorsunuz?

Halen ortak veya müdür( kanuni temsilci)olarak görünüyor musunuz bir bakın.

-Mali idarenin şirketle ilgili sicil ekranında nasıl görünüyorsunuz?

Maliyenin sicil kayıtlarında nasıl göründüğünüzü de kontrol de fayda var.

Öncelikle dilekçe

Mustafa Balcı, Kamu İcra Hukuku ve 6183 Sayılı Kanun Uygulaması kitabında, ”… limited şirket his­sesini devreden ortağın aynı zamanda kanuni tem­silcilik yetkisinin de bulunduğu durumlarda, hisse devrinin kanuni temsilcilik sıfatını kendiliğinden sonlandırmayacağı kabul edildiğinden, şirket mü­dürlüğünden istifa ettiği bilgisinin noter kanalıyla veya bizzat, idareye (vergi dairesi, SGK, vb. kurumla­rı) yazılı dilekçe ile bilgilendirmesinde fayda bulun­duğu düşüncesini” paylaşmıştır.

Aynı zamanda, mevcut şirketin bir karar alıp, o ka­rarda da, "ortaklık payının devri tarihi itibariyle ay­rılan ortağın şirkette bir görev ve yetkisinin bulun­madığı, fiilen müdürlük görevinin o tarih itibariyle bitmiş olduğu" da belirtilerek ticaret sicile tescil ve ilanının sağlanmasında fayda bulunmaktadır.

Ödeme emri gelmişse

Şayet eski şirketinizle ilgili size ödeme emri teb­liğ edildi ise 15 gün içinde dava açmanızda ve yü­rütmeyi durdurma talebinde bulunmanızda fayda bulunmaktadır. Ödeme emri kesinleşirse haciz iş­lemi ile karşı karşıya kalırsınız. Yine davaya gide­bilirsiniz, lakin hacizler nedeniyle daha büyük bir stres yaşayarak gidersiniz.