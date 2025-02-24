Vergi borçları nedeniyle sicilde halen müdür olarak görünen eski ortağa haciz gelebiliyor
Limited şirketlerin ortakları aynı zamanda münferit imza ile şirketi temsil yetkisi olan müdür ( limited şirketin kanuni temsilcisi) olarak da görev yapmaktadırlar.
Bu durum ticaret siciline tescil edilmekte ve ilan edilmektedir. Limited şirketteki paylar devredildiğinde, müdürlük yetkilerinin de iptali, yeni müdür atanması ve bu durumun ticaret siciline tescil ve ilanı gerekmektedir.
Uygulamada, ortaklık pay devri ve yeni müdürün yetkilendirilmesine ilişkin tescil ve ilanın yapıldığı, ancak, ortaklıktan ayrıldığı tescil ve ilan edilen eski ortağın müdürlükten azline ilişkin durumun tescil ve ilan edilmediği görülmektedir. Bir sabah, belki de 8-10 sene önce paylarını devrettiğiniz limited şirketin sizinle hiç ilişkisi olmayan borçları nedeniyle size elektronik olarak tebliğ edilen ödeme emirleri, banka hesaplarınız ,gayrimenkulleriniz ve araçlarınızın haczi ile uyanabilirsiniz. Üst üste bu konuda yaşanan sorunlar önüme gelince bir uyarı yazısı yazma gereği hissettim.
Mali idare yanlış yapıyor
Limited şirketin borçlarının şirketin varlıklarından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, Mali İdare, VUK ‘un 10. ve 6183 sayılı (bir kusursuz sorumluluk tarifi içeren) Kanunun mükerrer 35. maddesini birlikte zikrederek dayanarak, kanuni temsilciyi takibe başlamaktadır.
Oysa,2015 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile netleştiği üzere (3.4.2015,E.2014/144,K.2015/29) Vergi Usul Kanununa tabi olan vergi borçlarının takibinde 6183/mükerrer 35. madde dayanak alınamaz. Vergi Usul Kanununun 10. maddesine göre, mali idarenin kanuni temsilciye gidebilmesi için kanuni temsilcinin kanuni ödevlerini yerine getirmemiş olması gerekmektedir.
VUK 10 dikkate alındığında, şirkette herhangi bir görevi, yetkisi, işlemlerde imzası olmayan eski ortağın, “kanuni ödevleri yerine getirmemesinden” bahsedilemeyeceği için , kendisi ile ilgisi olmayan dönemlerle ilgili olarak, sadece bu durumun ilan edilmemesi nedeniyle mevcut şirket borçlarından sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir.
Maliye sicile soruyor
Mali idare limited şirketten vergi alacaklarını tahsil edemediği durumda yukarıda bahsettiğimiz hususları ( vergi borçları için 6183/mük.35'te ifadesini bulan kusursuz sorumluluk yoluna gidilemeyeceği halde)göz ardı ederek, kanuni temsilcinin kusurlu olup olmadığına bakmaksızın, kanuni temsilcilerinin mal varlıklarına yönelmektedir. Bu aşamada da kimlerin kanuni temsilci olduğunu ticaret siciline yazıp oradan aldığı bilgileri göre belirlemektedir.
Sicil ne görülüyorsa onu yazıyor
Sicil mali idarenin sorusuna kayıtlarına bakarak halen kimler limited şirketin aktif müdürü olarak görünüyor ise onları bildirmektedir.
İlk iş ticaret sicildeki durumunuzu bir netleştirin
Bugünden itibaren rahat uyumak istiyorsanız ilk etapta ortaklığınızın pay devri ve yeni müdür seçiminin tescil ve ilan edildiği sicil gazetesini bir kontrol edin.
Ortaklık devri ile birlikte müdürlükten de azledildiğiniz tescil ve ilan edildi ise bu yazının sizin için artık bir önemi yok.
Müdürlükten ayrıldığınız tescil ve edilmemiş ve halen müdür görünüyorsanız
Yolun sonu değil lakin henüz bir şey olmadıysa da olabilme ihtimali var.
Bu nedenle önce durum tespiti yapmaya devam edelim:
-E devlette nasıl görünüyorsunuz?
Halen ortak veya müdür( kanuni temsilci)olarak görünüyor musunuz bir bakın.
-Mali idarenin şirketle ilgili sicil ekranında nasıl görünüyorsunuz?
Maliyenin sicil kayıtlarında nasıl göründüğünüzü de kontrol de fayda var.
Öncelikle dilekçe
Mustafa Balcı, Kamu İcra Hukuku ve 6183 Sayılı Kanun Uygulaması kitabında, ”… limited şirket hissesini devreden ortağın aynı zamanda kanuni temsilcilik yetkisinin de bulunduğu durumlarda, hisse devrinin kanuni temsilcilik sıfatını kendiliğinden sonlandırmayacağı kabul edildiğinden, şirket müdürlüğünden istifa ettiği bilgisinin noter kanalıyla veya bizzat, idareye (vergi dairesi, SGK, vb. kurumları) yazılı dilekçe ile bilgilendirmesinde fayda bulunduğu düşüncesini” paylaşmıştır.
Aynı zamanda, mevcut şirketin bir karar alıp, o kararda da, "ortaklık payının devri tarihi itibariyle ayrılan ortağın şirkette bir görev ve yetkisinin bulunmadığı, fiilen müdürlük görevinin o tarih itibariyle bitmiş olduğu" da belirtilerek ticaret sicile tescil ve ilanının sağlanmasında fayda bulunmaktadır.
Ödeme emri gelmişse
Şayet eski şirketinizle ilgili size ödeme emri tebliğ edildi ise 15 gün içinde dava açmanızda ve yürütmeyi durdurma talebinde bulunmanızda fayda bulunmaktadır. Ödeme emri kesinleşirse haciz işlemi ile karşı karşıya kalırsınız. Yine davaya gidebilirsiniz, lakin hacizler nedeniyle daha büyük bir stres yaşayarak gidersiniz.