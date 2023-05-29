Vergi davalarında barış kararını YK'lar bir tüccar gibi versin

Değerli okurlar, bu yazımda henüz kesinleşmemiş, inceleme, dava veya uzlaşma aşamasında veya henüz dava açma süresi geçmemiş olan tarhiyatlarda "Ne yapmalı?" sorusundaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

1. Dava süresi sonunda davayı kaybederseniz karşı karşıya kalacağınız tutarı hesaplattırın

Bu konuya ilişkin bir karar vermeden önce, dava süresi sonunda davayı kaybederseniz karşı karşıya kalacağınız toplam ödeme tutarını hesaplattırın ve muhtemel ödeme zamanlarını hesaplatın ki sonunda karşı karşıya kalacağınız olası riskin tamamını görebilin.

2. Af kanunundan yararlanırsanız ne ödeyeceğinizi hesaplattırın

Bu hesaplamayı peşin öderseniz taksitler halinde öderseniz tutar ne olacak hesaplattırın. Sonra, davayı kaybederseniz karşılaşacağınız (peşin ödenmesi gereken) tutarla, aftan yararlanmanınız halindeki ödeyeceğiniz (peşin ödenirse indirimli- takside yayabilmek imkanı ile) tutarı yan yana yazın.

3. Yönetim kurulu bir tüccar gibi karar versin

Değerli okurlar, bu konuda verilecek kararın hukuki veya idari bir karardan ziyade ticari mülahazalarla verilmesi gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Rakamlar yan yana konulmalı, bir tüccar gibi, evdeki kuş daldaki kuş hesabıyla, avukat ya da mali müşavirin bu konuya ilişkin görüşlerini bir kenara bırakarak karar verin. Karar verirken bir an mahkemeyi kaybettiğinizi ve toplam tutarı ödemek zorunda kaldığınızı düşünün. Ne hissedersiniz? Keşke yararlansaydım der misiniz? Uzlaşma aşamasında bugün af kanunuyla inen miktar (uzlaşma komisyonunca) teklif edilse belki ödeyip kapatacaktınız.

4. İlk mahkeme olumsuz sonuçlanırsa birinci madde de hesapladığınız tutarı hemen ödemek zorunda kalabilirsiniz

İlk mahkemeler ortalama bir yılda biter. Şuan davası devam eden dosyaların mahkeme de geçirdikleri süre dikkate alındığından kararın gelmesi çokta uzun olmayabilir. Bu karar olumlu olursa şimdilik sorun yok. Olumsuz olursa sonradan olumluya dönse bile ilk etapta ödeyip daha sonra temiz sonucunu beklemek zorunda kalacaksınız.

5. Dava tutarının bilançoda ayrılacak karşılık ve dolayısıyla kredibilite etkisi

Davası devam eden tutarlar için odası toplam risk dikkate alınarak bilançoda zarar karşılığı ayrılması gerekir bilecektir. Böyle bir karşılık ayrılsa da ayrılmasa da bankalar bu konuyu kredibilite de bir sorun olarak görebileceklerdir.

6 .Uzun süren belirsizlik

Türkiye'de dava sürecinin tamamlanması en iyi ihtimalle ortalama beş yılı bulabilmekte, bazı durumlarda bu süre çok daha uzayabilmektedir. Bütün bu dava süresince konu hep bir risk unsuru olarak olumsuz psikolojik etki yaratacaktır.