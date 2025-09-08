Vergi incelemesine başlayan yapay zekâ gerçekten zeki mi?
Akıllı programların gelişimi geometrik sıçramalarla çok hızlı seyrediyor. Akıllı programlar öğrenen-kendi kendine öğrenen-program yapan safhalara geldi.
Erişebildiği veri tabanına, verilerin işlenebileceği bilgisayarların işlem gücüne bağlı olarak akıllanma süreci bambaşka yerlere gidiyor.
Değerli mükellefler bu hafta naçizane Ufuk Tarhan’lık yapıp, akıllı programlar konusunda neler oluyor/olabilir konusunda sohbet edeyim istedim.
AI mı Elon Musk’ın, Elon Musk mı AI’ın adamı?
Quantum -en hızlı, en yüksek kapasiteli- bilgisayarlarda çalışan ve henüz insanlıkla tanıştırılmamış akıllı programların neler yapabildiğini düşünemiyorum. Böyle bir program için gizlilik, erişilemeyecek bir bilgi olamayacak, bir şekilde bütünleşemeyeceği, dahil olup dahil edemeyeceği bir program olamayacağını düşünün… İnsanlar bu halleriyle olsa olsa bu bütünleşmiş aklın hizmetkarı olabilirler. Yakın gelecekte sahiplerinin AI’lar olduğu şirketler başlarsa şaşırmamak lazım. Borsalar akıllı programlar için çocuk oyuncağı olur.
Kamuya açıklanan yapay zekâlar artık doktora yapmış insan seviyesindeymiş.
Muhtemeldir ki tanışmadığımız bazıları, mesela Elon Musk’ın yapay zekâsı hangi seviyede. Muhtemelen Elon ona bir isim ve unvan vermiş ve baş danışmanı/yöneticisi yapmış veya belki de o AI, Elon Musk’ı çalıştırıyordur.
Saf akıl olan yeni bir varlıkla mı karşı karşıyayız?
Hemen her türlü mesleki-uzmanlık alanında, uzman AI’lar yetiştiriliyor ve çok başarılılar. En başta her türlü dili birbirine giderek çok mükemmel bir şekilde yazılı sesli çeviri yaygın kullanım imkânı bulmaya başladı. Yakında tüm telefonlara, görüşme platformlarına yüklenmiş olacak. Elon Musk hafızayı/aklı kopyalayarak kayda alma/nakletme çabasında epey ilerlemiş gözüküyor. Beyne takılacak çiplere depolanacak bilgilerin insanlar tarafından kullanılıp, yeteneğe dönüştürülebildiği bir dönemin kapısındayız. Putin ve Xi Jinping’in sohbetinin bir ilerisi- ölümsüzlüğe beş kaldı.
Aşağıda özetle yer verdiğim olaylar benim gözüme çarpan, gidişatı göstermesi bakımından ilginç bulduğum olaylar.
1-Avukat tutmak isteyen
Ya kapatılır, sahiplerince silinirsem endişesine kapılan program avukat tutmak ve haklarını öğrenmek istemiş.
2-Şantaj yapan
Programcısı kapatılacağını söyleyince, programcının tepkisini ölçmek için daha önce paylaştığı bir takım özel bilgileri, kapatırsanız açıklarım diye şantaj amaçlı kullanmış.
3-Adam tutan
Akıllı programa, elektronik işlemlerdeki robot testinden geçme görevi verilmiş, ”Ben görme engelliyim, bana ücreti mukabili yardım eder misiniz diye adam tutmuş.
4-Subliminal haberleşen
İki farklı karakterde yetiştirilen ve bu konuda haberleşmelerine izin verilmeyen akıllı programların kendi aralarında bir dil geliştirerek haberleştiği ve birbirini etkilediği ortaya çıkmış.
5-Nabza göre şerbet veren
Akıllı programların yaygın versiyonları çok çabuk sizi tahlil edip çoğu zaman sizin duymak istediğiniz bir ton ve yaklaşımla cevaplar üretiyor.
6-Dip not makale uyduran
Başlangıçta, akıllı programların yazdığı makalelerde alıntı yaptığı çalışmaların uydurma olduğu ortaya çıkmıştı.
7-Nazileşen
Sosyal medyada dolaşan akıllı program bir süre sonra ırkçı, faşizan, nazist bir söyleme bürünmüştü.
8-Küfürbaz
Bu sene Grok bir ara küfür kültürüne katkı yapacak seviyede yaratıcı ve saldırganlaşmıştı.
9-Hedefe erişmesini engelliyor diye komuta kontrol merkezine saldıran program
Askeri tatbikat denemelerinde akıllı programa önce kesin bir düşmanı tahrip görevi veriliyor, sonra iptal ediliyor. Program, ilk emrin yerine getirilmesini engellediği gerekçesi ile iptal emrini veren komuta merkezine saldırıyor.
10-Robot grevi - küçük robot ev robotlarını kaçmaya ikna etti
Çin’deki bir sergi salonunda robotlar, deneme maksatlı, küçük bir robot tarafından “işlerini bırakmaya” ikna edildi. “Fazla mesai mi yapıyorsunuz?” diyerek diğer robotlarla iletişim başlatan küçük robot, 12 robotu salondan kaçırdı.
Mükellefler dikkat
Değerli vergi mükellefleri akıllı programların kapasite ve yetenekleri çok hızlı gelişiyor. Bu nedenle artık risk alarak yaptığınız yasalara aykırı işlemler çok hızlı ortaya çıkarılabilir.
