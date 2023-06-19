Vergi müfettişleri özlük haklarında iyileştirme istiyor

Değerli okurlar, yazılarımda, beklenen vergi incelemelerinden(vergi fırtınası benzetmesi ile) bahsedince, bazı Vergi Müfettişlerinden yaşadıkları sorunların dile getirilmesi ricası aldım.

Kısaca ifade etmek gerekirse; mesleğe giriş, meslek içi eğitim ve meslekte yetki ve unvan alma süreçlerinin çok zor ve ciddi çalışma gerektirdiği, ancak, yaşanan özlük hakkı aşınmaları ile mesleğin cazibesini çok hızlı yitirdiği, bu nedenle istifaların arttığını ifade ettiler.

Bu nedenlerle de vergi gelirlerinin artırılması, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli işlevi olan ve olacak olan bu kurumun özlük sorunlarına dikkat çektiler.

Dört kurum birleştirilmişti

2011 yılında Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü ve Vergi Denetmenliği, Vergi Müfettişi unvanı altında birleştirilerek, bu dört kurum kapatılıp, vergi denetim birimleri tek çatı altında toplanarak yeni bir yapı (Vergi Denetim Kurulu) oluşturuldu.

Birleştirme, birleştirirken kurumları o güne kadar ki kurumsal geçmiş ve birikimleriyle kapatarak yok etmenin muhasebesi, çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir konu. Ancak mutlaka ele alınmalı ve oluşan boşluklar, kapatılan kurumların ihyası konuları üzerinde düşünülmelidir.

Denetim birimleri adam yetiştirme konusunda kendi gelenek, görenek ve ekollerini oluşturmuşlardı. O dönemlerde bir eleştiri olarak yöneltilen, kurullar arası rekabet de belki kaliteyi yukarı çekme, yukarıda tutma işlevi görmekteydi.

Kadroların %52’si boş

31.12.2022 itibarıyla Vergi Denetim Kurulunun yayınladığı yıllık rapora göre 15.281 olan toplam kadronun 7454 ü dolu. Diğer bir ifade ile kadroların %48’i dolu. Oysa 2014 yılında 14.257 olan kadronun 9214 ü, yani %64’ü doluymuş. 2014 yılına göre müfettiş sayısı 1760 azalarak bu seviyelere inmiş.

Anladığımız kadarıyla yetenek cezbetme ve yetenekleri tutabilme konusunda sorun yaşanıyor.

1. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler Vergi Müfettişleri (aslında tüm sabit gelirliler-memurlar) için yaşanamaz hale gelmiştir. Maaşlar en basit/temel ihtiyaçları;

- Kira,

- Çocukların okul masrafları,

- Giyim kuşam, Sağlıklı beslenebilme gibi temel-insani ihtiyaçları karşılayabilmekten uzaktır.

2. Bürokraside görev alma imkânları şu an ne durumda bilmiyorum. Eskiden bu görevler Maliye bürokrasisine adam yetiştirme birimleri işlevi de görmekteydi.

3. Denetim birimlerinde çalışanlara yurt dışında yüksek lisans yapabilme imkânı verilirdi.

4. Geçici görevle bir yıl süre ile yurt dışında kalma imkanı verilirdi.

5. Lojmanlar satıldı.

6. Kamu kampları kapatıldı. Elçiye zeval olmaz derler. Saygılarımla arz ederim.