Vergi sistemimize olumlu müdahale sinyalleri verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz geçen hafta verdiği demeçte; "Dolaysız vergilerin artırılıp dolaylı vergilerin azalması hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin ortak talebidir.

Bunu ben de destekliyorum, önümüzdeki dönemde bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekir. Buna vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de paralel bir açıklama yaparak, bütçe dengelerini iyileştirmek ve depremin yaralarını sarmak için bazı vergi düzenlemeleri yaptıklarını ifade etti. Şimşek, “Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu" diye konuştu. Sayın Şimşek daha önceleri vermiş olduğu bir başka mesajında ise, “Dolaylı vergiler adaletsizdir ve yüksektir” demişti.

Dolaylı vergi nedir?

Dolaylı vergiler (indirect tax) kişinin sahip oldukları ve kazandıkları üzerinden değil, tüzel kişilerle arasındaki ekonomik işlemlerden doğan vergilerdir. Dolaylı vergilere KDV, ÖTV, damga vergisi, harç gibi vergileri örnek verebiliriz. Ülkemizde vergi gelirlerinin %66’sını dolaylı vergiler oluşturmaktadır.

Dolaysız vergi nedir?

Dolaysız vergiler (direct tax), genel itibariyle gelir vergisi (income tax), emlak vergisi (property tax), kurumlar vergisi (corporate tax), sermaye kazancı vergisi (capital gain tax) gibi gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduklarından alınan vergilerdir. Dolaysız vergilere Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’ni örnek verebiliriz. Ülkemizde vergi gelirlerinin %22’sini dolaylı vergiler oluşturmaktadır.

Orta Vadeli Program nedir?

Orta Vadeli Program (OVP), kamu politika ve uygulamalarını Kalkınma Planında yer alan politika ve öncelikler temelinde ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren bir programlama aracıdır. Ülkemizde, özellikle 2001 ekonomik krizinden sonra ortaya çıkan mali sorunların çözümüne yönelik çeşitli çalışmalar ve düzenlemeler yapılmış.

Bu paralelde hazırlanan ilk OVP 2006 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısının ardından Yeni OVP hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Gerekli istişareleri bitirdiklerini, bu sene bir taraftan sektördeki paydaşlarla ve STK'larla istişareler yaptıklarını belirti.

Yılmaz, yeni bir döneme girdiklerini, bu yeni döneme ilişkin değişik kesimlerin beklentilerini, önceliklerini alarak OVP’yi şekillendireceklerini, bu da bu OVP'yi geçmiş OVP’lerden ayırt edici bir vasıf olacağını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, son zamanlarda çok tartışılan vergiler ve enflasyon hakkında çok önemli bir açıklamada bulundu.

Bütçe dengelerini iyileştirmek ve depremin yaralarını sarmak için bazı vergi düzenlemeleri yaptıklarını kaydeden Şimşek, “Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenlemedir” diye konuştu. Şimşek, "Türkiye'ye kaynak girişi artacak ve önümüzdeki dönemde belirsizlik azaldıkça, cari açık daraldıkça inanıyorum ki kurda göreceli bir istikrara doğru gideceğiz. Bu da enflasyonu ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek" dedi.

Vergi reformu vaatleri ve beklentisi devam ediyor

Uzun yıllardır, hükümetler tarafından sıklıkla dile getirilen söylem, “Vergide reform yapılacağı, adil bir vergi sisteminin uygulamaya konulacağı” yönündeydi. Ancak bugüne kadar bu söylem bir türlü gerçekleşemedi maalesef. Bu konuda toplumun, son hükümet kabinesinden Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Mehmet Şimşek’ten beklentisi, daha da ötesi güveni çok yüksek. Umarız toplumun bu önemli beklentisi yakın zamanda hayata geçirilir.

Anayasamızın Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesi; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” Beklenti; vergi sistemimizin günün koşullarına göre güncellenmesi, aflara son verilmesi, Anayasa’nın 73. Maddesi doğrultusunda herkesin mali gücüne (kazancına) göre adil ve uygulanabilir bir vergi sisteminin hayata geçirilmesiyle, birçok sosyal ve siyasal problemin de çözülmesine katkı sağlayacaktır.