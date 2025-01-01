Yıllık dış ticaret açığı 'hammadde' ile büyüdü
Parasal sıkılaşma döneminde frene basan sanayi sektörünün üretiminde uzun süre sonra başlayan yeniden canlanma işareti olarak hammadde dış alımının kasımda artışa geçmesi, aylık ithalat faturasını büyüttü. Geçen yıl temmuz ayı ile bu yıl ekim sonu arasındaki dönemde toplam 43,2 milyar dolar olmak üzere sürekli küçülen yıllık dış ticaret açığı 15 ay sonra yeniden büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında ürettiği dış ticaret verilerinin kasım ayı sonuçlarını açıkladı. İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolara gerilediği kasım ayında ithalat ise yüzde 2,7’lik bir artışla 29 milyar 748 milyon dolar oldu. Kasımda 7 milyar 459 milyar dolarla geçen yılın aynı ayındakinden yüzde 24,9 daha fazla dış ticaret açığı verildi. Geçen yıl kasımda yüzde 79,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl aynı ayda yüzde 74,9’la 4,5 puan daha düşük kaldı.
Hammadde ithalatında artış başladı
Dış ticarette kasım ayı gelişmeleri önceki döneme göre bir kırılmanın işaretini verdi. İthalat artışı ve buna bağlı olarak dış ticaret açığında yaşanan büyümede, aylar sonra ekimde geçen yılki düzeyini yakalayan hammadde dış alımının kasımda artışa geçmesi etkili oldu. Bu da sanayi üretiminde yeniden canlanma eğilimine işaret etti. Program döneminde sıkılaşma tedbirlerine rağmen tüketim ithalatı artış eğilimini sürdürürken, sanayide frene basılmış, bu da temel üretim girdisi olarak hammadde/ara malı ithalatında hızlı düşüşe yol açmıştı.
Tüketim malı ithalatının geçen yılın aynı ayına göre 15,5 artışla 5 milyar 154 milyon dolar, yatırım malı ithalatının ise yüzde 15,5 düşüşle 4 milyar 128 milyon dolar olduğu kasım ayında, ithalat faturasının en büyük bölümünü oluşturan ve esas olarak dış ticarette genel dengeyi belirleyen hammadde ithalatı yüzde 3,9’luk bir artışla aylık 20 milyar 373 milyon dolar düzeyine ulaştı.
On bir aylık açık 73,3 milyar dolar
Kasımdaki gelişmelerle birlikte ilk on bir ay itibarıyla yatırım malı ithalatı yüzde 3,7 azalışla 46 milyar 14 milyon, tüketim malı ithalatı yüzde 13,1 artışla 49 milyar 50 milyon dolar oldu. Hammadde ithalatının on bir aylık faturası ise 216 milyar 143 milyon dolar oldu ve ilk on aydaki seyrin tersine döndüğü kasımdaki artışa rağmen geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 10,5 altında gerçekleşti.
Böylece ocak-kasım döneminde ithalat 311 milyar 798 milyon dolar olurken, 238 milyar 461 milyon dolarlık ihracat yapıldı ve 73 milyar 336 milyon dolarlık dış ticaret açığı verildi. Kasımda tersine dönen dinamiklere rağmen on bir aylık dönemlere göre ihracattaki yüzde 2,5’lik artışa karşılık ithalat yüzde 6,3, dış ticaret açığı yüzde 26,8 geriledi. Geçen yıl ilk on bir ayda yüzde 69,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 76,5 düzeyinde oluştu.
Parasal sıkılaştırma önlemlerinin fiilen hayata geçirilmeye başladığı geçen yılın temmuz sonu itibarıyla yıllık dış ticaret açığı 121,1 milyar dolarla rekor bir düzeyde bulunuyordu. İzleyen dönemde sanayi üretimindeki yavaşlamanın ara malı ithalatını kısması paralelinde ihracat-ithalat tablosunda denge lehe dönmüş ve giderek küçülen yıllık bazda açık bu yıl ekim sonunda 77,9 milyar dolara kadar inmişti. Temmuz 2023-Ekim 2024 döneminde yıllık dış ticaret açığında 43,2 milyar dolarlık küçülme kaydedilmişti.
Kasım ayındaki gelişmelerle ekim sonu itibarıyla 262,2 milyar dolar olan yıllık bazda ihracat hacmi kasım sonunda 261,4 milyar dolara gerilerken, yıllık ithalat 340,1 milyar dolardan 340,9 milyar dolara yükseldi; böylece yıllık dış ticaret açığı da 79,4 milyar dolara yükseldi. Böylece yıllık açık 15 ay sonra ilk kez büyüme kaydetti.
2025-2027 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yılın tümünde ihracatın 264 milyar, ithalatın 345 milyar ve dış ticaret açığının 81 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmişti. On bir aylık gerçekleşmeler, kasımda başlayan eğilim aralıkta da devam etse bile hem ihracat hem ithalatın yılı bu düzeylerin biraz altında kapayacağına işaret ediyor.
"Makroekonomik istikrarı güçlendiriyoruz"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdiği sosyal medya paylaşımında, 2024 yılının dış ticaret ve cari işlemlerde açıkların azaltıldığı bir dengeleme ve istikrar yılı olduğunu kaydetti. Dış ticaret verilerinde devam eden olumlu gelişmelerin ekonomi programımın etkilerini net bir şekilde gösterdiğine işaret eden Bolat, şunları ifade etti: “Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 2024 Kasım ayı itibariyle tam 42,8 milyar dolar gerilemiştir.
Dış ticaret açığında sağladığımız düşüş ile bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendiriyoruz ve böylece dezenflasyon sürecine katkı sağlıyoruz; diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya dönüşmesini sağlıyoruz. Katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı üretimle küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirmek adına Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için destek programlarımızı, ticari diplomasi girişimlerimizi ve yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla yürütülen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Aynı zamanda, yerli üreticilerimizi ve sanayimizi haksız rekabete yol açan dampingli, sübvansiyonlu veya hızla artan ithalata karşı korumak amacıyla ticaret politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz.”