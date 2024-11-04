Yöneticilere özetle vergide son gelişmeler

Geçtiğimiz günlerde peşi peşine vergileme ile ilgili düzenlemeler yayınlandı. Bu yazımda düzenlemele­rin içeriklerini özetlemeye çalıştım.

Stopajlarda artış ve indirimli Oran uygulaması süre uzatımı

01 Kasım 2024 tarihli Resmî Gaze­te’de yayımlanan 9075 sayılı Cumhur­başkanı Kararı ile bir kısım finansal ürünlerde uygulanan stopaj oranla­rı artırılırken, bir kısmında indirimli stopaj uygulamasının süresi (oran ar­tışına gidilerek veya bir kısmında oran artışına gidilmeden) 3 ay (31.1.2025 ta­rihine kadar) uzatıldı.

KDV Tebliği

52 Seri No.lu KDV Tebliği 31 Ekim 2024 Tarihli ve 32708 Sayılı Resmî Ga­zetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

-Tebliğ ile şirketlerin sahte belge kullanma iddiası ile tedarikçi ve müş­terilerinin KDV indirim ve iadelerinde sorun yaratılması (listeye alma) uygu­lamasına son verilmiştir. Ancak sahte belge kullanma veya düzenleme iddia­sında bulunulan şirketlerin KDV indi­rim ve iadeleri aynı şekilde (4-5 kat te­minat alınmak suretiyle) devam edile­cektir.

-2 Ağustos 2024 tarihli 7524 sayı­lı Kanunla yapılan düzenleme ile KDV iadesinde vergi incelemesi esas usul olarak tanımlanmıştı.

Tebliğde, usule uygun şekilde işlem yapan mükelleflerin KDV iade taleple­rinin, mevcut usullere göre (vergi ince­lemesi gerekmeksizin) sonuçlandırı­lacağı; ancak, risk içeren alt mükellef­lerle bağlantısı olanların taleplerinin vergi incelemesi sürecine tabi olacağı düzenlenmiştir.

-YMM'lerin vergi dairelerine sun­dukları KDV iade raporlarında eksik­lik bulunduğunun vergi dairesince YMM'ye bildirilmesi halinde, eksik­likler 15 gün içinde YMM tarafından tamamlanmazsa mükellef incelemeye sevk edilecektir.

-Ayrıca yeni bir uygulama olarak, incelemeye gönderilen iade talepleri, iade tutarının %150’si oranında banka teminat mektubu verilmesi durumun­da gerçekleştirilebilecektir.

-Tam istisna nedeniyle KDV ia­desi alan işletmelere, yüklendikleri KDV'nin yıl içinde herhangi bir dönem indirim yoluyla giderilen kısmının ia­deye konu olamayacağı iddiası ile hak­sız vergi iadesi iddialı cezalı tarhiyat­lar yapılmaktaydı. Tebliğ ile iade ta­lep edilen döneme göre iade tutarının belirlenmesinin yeterli olacağı açıkla­ması yapılarak cezalı tarhiyatların önü alınmış oldu.

-Kasım 2024 tarihinde yayınlanan 176 seri nolu VUK (Enflasyon düzeltmesi) sirküleri tartışma yarattı

-Açıklamaların çok geç yapılması,

2Bazı hususlarda genel anlayışın ve uygulamaların aksi sonuçlara va­rılmış olması, (stokların değerlenme­sinde basit ortalama-ikinci geçici vergi döneminden değil Aralık 2023'ten iti­baren endeksleme yapılması)

3Daha önce verilen beyanlarda dü­zeltme gerektirdiği,

yönleriyle uygulamacılar, SMMM ve YMM'lerce eleştirilmektedir.

Yatırım dönemi için enflasyon düzeltmesi vergi yükü kanunla ertelendi

Geçen haftaki yazımızda Meclis'te kabul edildiği haberini verdiğimiz enf­lasyon düzeltmesine ilişkin hükümler içeren Tüketicinin Korunması Hak­kında Kanun ile Bazı Kanunlarda De­ğişiklik Yapılmasına Dair 7529 saylı Kanun, 30 Ekim 2024 tarihinde Res­mi Gazetede yayınlanarak 2024 beyan dönemini de içerecek şekilde yürürlü­ğe girmiştir.