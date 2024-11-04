Yöneticilere özetle vergide son gelişmeler
Geçtiğimiz günlerde peşi peşine vergileme ile ilgili düzenlemeler yayınlandı. Bu yazımda düzenlemelerin içeriklerini özetlemeye çalıştım.
Stopajlarda artış ve indirimli Oran uygulaması süre uzatımı
01 Kasım 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir kısım finansal ürünlerde uygulanan stopaj oranları artırılırken, bir kısmında indirimli stopaj uygulamasının süresi (oran artışına gidilerek veya bir kısmında oran artışına gidilmeden) 3 ay (31.1.2025 tarihine kadar) uzatıldı.
KDV Tebliği
52 Seri No.lu KDV Tebliği 31 Ekim 2024 Tarihli ve 32708 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
-Tebliğ ile şirketlerin sahte belge kullanma iddiası ile tedarikçi ve müşterilerinin KDV indirim ve iadelerinde sorun yaratılması (listeye alma) uygulamasına son verilmiştir. Ancak sahte belge kullanma veya düzenleme iddiasında bulunulan şirketlerin KDV indirim ve iadeleri aynı şekilde (4-5 kat teminat alınmak suretiyle) devam edilecektir.
-2 Ağustos 2024 tarihli 7524 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile KDV iadesinde vergi incelemesi esas usul olarak tanımlanmıştı.
Tebliğde, usule uygun şekilde işlem yapan mükelleflerin KDV iade taleplerinin, mevcut usullere göre (vergi incelemesi gerekmeksizin) sonuçlandırılacağı; ancak, risk içeren alt mükelleflerle bağlantısı olanların taleplerinin vergi incelemesi sürecine tabi olacağı düzenlenmiştir.
-YMM'lerin vergi dairelerine sundukları KDV iade raporlarında eksiklik bulunduğunun vergi dairesince YMM'ye bildirilmesi halinde, eksiklikler 15 gün içinde YMM tarafından tamamlanmazsa mükellef incelemeye sevk edilecektir.
-Ayrıca yeni bir uygulama olarak, incelemeye gönderilen iade talepleri, iade tutarının %150’si oranında banka teminat mektubu verilmesi durumunda gerçekleştirilebilecektir.
-Tam istisna nedeniyle KDV iadesi alan işletmelere, yüklendikleri KDV'nin yıl içinde herhangi bir dönem indirim yoluyla giderilen kısmının iadeye konu olamayacağı iddiası ile haksız vergi iadesi iddialı cezalı tarhiyatlar yapılmaktaydı. Tebliğ ile iade talep edilen döneme göre iade tutarının belirlenmesinin yeterli olacağı açıklaması yapılarak cezalı tarhiyatların önü alınmış oldu.
-Kasım 2024 tarihinde yayınlanan 176 seri nolu VUK (Enflasyon düzeltmesi) sirküleri tartışma yarattı
-Açıklamaların çok geç yapılması,
2Bazı hususlarda genel anlayışın ve uygulamaların aksi sonuçlara varılmış olması, (stokların değerlenmesinde basit ortalama-ikinci geçici vergi döneminden değil Aralık 2023'ten itibaren endeksleme yapılması)
3Daha önce verilen beyanlarda düzeltme gerektirdiği,
yönleriyle uygulamacılar, SMMM ve YMM'lerce eleştirilmektedir.
Yatırım dönemi için enflasyon düzeltmesi vergi yükü kanunla ertelendi
Geçen haftaki yazımızda Meclis'te kabul edildiği haberini verdiğimiz enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler içeren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7529 saylı Kanun, 30 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 2024 beyan dönemini de içerecek şekilde yürürlüğe girmiştir.