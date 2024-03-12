Yükselen risk iştahı ve platform stratejisi

Fon yöneticileri bugünlerde adeta bütün tuşlara birden basıyor. Küresel piyasalarda hisseler, değerli metaller ve kripto varlıklar birden yükseliyor. Bu durum, risk iştahının yanısıra piyasada likidite bolluğunun da göstergesi.

Merkez bankalarının tüm retoriğine rağmen finansal koşullarda sıkılaşma yok. Kafasını son birkaç ayda aşağı yöne çeviren enflasyonun, özellikle hizmet enflasyonu öncülüğünde yaza doğru tüm dünyada artması şaşırtıcı olmayacak.

Faiz indirimi söylemlerinin bu olgu sonucunda değiştiğini görmemiz olası. Faizler indirilmeden, erkence gelen hisse senedi rallisinin ardında yapay zekâ teması olduğu artık herkesin malumu. Zira tüketici ürünleri ve enerji sektöründeki şirketlerin bilançoları -beklenildiği gibi- çok olumlu mesajlar içermiyor.

Son iki haftada geçen yılın son çeyrek sonuçları ile ilgili ABD’deki halka açık şirketlerce düzenlenen telekonferanslarda tüketici talebinin yavaşladığı, yönetimler için odağın maliyetleri doğru yönetmeye kaydığını duyduk. Ancak ABD endekslerinde yüksek ağırlığa sahip teknoloji şirketlerinin satış ve karları hızla artmaya devam ediyor.

Bu şirketlerin sürdürdüğü yüksek sunucu yatırımları, çip ve sunucu üreten şirketler ile bunlara parça sağlayan (Tayvan, Japonya ve Kore’de yerleşik) oldukça geniş bir sektör için de artan iş hacmi sağlıyor. Ocak ayında çip satışları tüzde 15.5 artarken, şubatta Kore’nin hafıza kartları ihracatı geçen yıla göre yüzde 108 arttı. Yaza doğru telefon ve kişisel bilgisayar satışları da hızlanır ise, bu yıl Tayvan-Japonya-Kore ekseni için oldukça karlı geçebilir.

Yapay zekâ uygulamalarını destekleyen sunucularda kullanılan grafik çiplerinin başlıca üreticisi Nvidia’nın beklenenin de üzerinde satış artışı içeren çeyreklik sonuçları, bu hisse özeli ve Nasdaq genelinde bir tur daha yükselişe sebep oldu. Telekonferansta bu hızlı talep artışına tedarik zinciri kısıtlarına rağmen nasıl cevap verilebildiği sorusuna Nvidia CFO’sunun yanıtı “tedarikçilerimizle uzun yıllardır işbirliği içindeyiz” şeklindeydi.

Eski ve büyük müşteri olmak -sektörden ve işten bağımsızhâlâ oldukça önemli. Nvidia’nın müthiş sonuçlarının aksine, bir diğer çip üreticisi Broadcom’un dördüncü çeyrek sonuçları o derece parlak gelmedi. Yapay zekâ, çip sektörünün içinde de yalnızca doğrudan değdiğini abat ediyor.

Sektör içinde bu ayrışma önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelebilir. Siber güvenlik sektörünün birkaç büyük oyuncusundan biri olan Palo Alto Networks’un çeyrek sonuçları açıklanırken, 2024 için yönetimin büyüme öngörmemesi ve sibergüvenlik pazarında büyümenin zorlaştığına dair yorumu, hisse fiyatında çöküşe (- yüzde 28) yol açtı.

Benim için ilginç olanı hissedeki fiyat hareketinden ziyade, şirketin açıkladığı “platform” stratejisi. Şirketin genel müdürü, 300 müşteri ile ilgilenen satış temsilcilerini sırayla dinlemiş ve her bir müşteride neden kazanıp kazanamadıklarını teker teker incelemiş.

6 ay süren bu çalışmanın sonucunda stratejiyi değiştirme kararı alınmış. Hedef müşterilerin siber güvenlik konusunda birkaç farklı çözümü, birkaç yıla sair sözleşmeler ile kullanmaları karşısında yeni müşteri bulmakta zorlanan şirket yönetimi, ürün gamının genişliğini de kullanarak, yeni müşterilere tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün platformunu, rakiplerle mevcut sözleşmeleri sona erinceye kadar ücretsiz kullandırmayı planlıyor.

Bir iki yıl satış artışı ve karlılıktan fedakârlık anlamına gelen bu stratejiyi analistler radikal ve riskli bulsa da, geçiş dönemini takiben şirketin gelirlerini, birkaç yıllık ihale kazanma zemininden, “düzenli tekrar eden” faturalara çevirmek, orta ve uzun vade için önemli derecede değer yaratabilir. Bu ilginç dönüşüm örneği başarılı olursa, farklı sektörlerdeki şirketler için de ilham verici olacaktır.