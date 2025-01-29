Zorunlu iş sağlığı ve güvenliği sistemine kolaylık getirilmeli

İlk defa 2012 yılında yürürlüğe konulan ‘iş sağlığı ve güvenli­ği’ sistemi bugüne kadar çeşitli değişiklikler ve ertelemelere uğ­radı. Daha önce, 50 ve üstü ça­lışanı olan iş yerleri için zorun­lu iken, 1/1/2025 tarihinden iti­baren 50’den az, bir çalışanı bile olsa tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde zorunlu hale gelmiş bulu­nuyor. Ancak, uygulamadaki so­runlar dikkate alınarak, uygula­nabilir kolaylıklar sağlanmalıdır.

Yasal mevzuat

Bilindiği gibi 6331 sayılı Kanu­na göre; tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile 50’den fazla işçi ça­lıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri için iş güvenliği uz­manı ve işyeri hekimi bulundur­ma zorunluğu başlamıştı. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sı­nıfta yer alan iş yerlerinde ise; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri heki­mi bulundurma zorunluluğu, 28 Aralık 2023 tarihli Resmî Gaze­te’de yayımlanan 7491 Sayılı Ka­nun gereğince 31/12/2024 ta­rihine ertelenmişti. Böylelikle 50’den az çalışanı olan ve az teh­likeli sınıfta yer alan iş yerleri­ne ilişkin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu 1/1/2025 tari­hinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Buna göre;

Tehlikeli ve çok tehlike­li sınıfta yer alan iş yerleri çalışan sayısına bakılmak­sızın İSG hizmeti (İş ye­ri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı hizmeti) almak zo­rundadır.

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, çalışan sayısı 50 kişiyi geçer ise İSG hizmeti almak zo­rundadır.

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den az çalışanı olan iş yerleri için de 1/1/2025 tarihinden iti­baren İSG hizmeti alma zorunlu­luğu başlamıştır.

Bu kapsamda 50’den az çalışa­nı bulunan; hukuk bürosu, SM­MM ve YMM bürosu, terzi, dük­kânı, manav, market vb. işyer­lerinin tamamının İSG hizmeti almaları gerekecektir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmet­lerinin işverenlerce üstlenilebil­mesinin şartları

Elliden az çalışanı olan az teh­likeli sınıfta yer alan işyerlerinde sağlık gözetimi dışındaki hizmet­ler, Genel Müdürlükle protokol imzalamış kamu kurum ve kuru­luşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, işçi ve işve­ren kuruluşları veya üniversite­ler aracılığıyla verilen eğitimleri tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde işveren veya işveren vekilince de yerine getirilebilir.

Bu kapsamda 50’den az çalışanı bulunan; bir şirket, hukuk bürosu, muhasebe büro­su terzi dükkânı, manav, market, apartman yönetimi vb. iş yerleri­nin işveren veya işveren vekilleri gerekli eğitimi görerek sağlık gö­zetimi dışında hizmetleri kendi­leri verebilirler. Sağlık raporları ise, kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilir.

El­liden az çalışanı olup az tehlike­li sınıfta yer alan ve yapılan eğiti­me katılarak e-sertifika almaya hak kazanan işveren veya işve­ren vekillerinin kendi işyerle­rinde iş sağlığı ve güvenliği hiz­metini üstlenmeleri hâlinde görevlendirmelerin İSG-KA­TİP üzerinde yapılması gerek­mektedir. Ancak, uygulamanın başladığı1/1/2025 tarihinin üzerinden bir ay geçmek üze­reyken henüz anlaşmalı eğitim kurumlarının açıklanamamış olması da bir eksiklik olarak du­ruyor.

Kanuna uymamanın cezası var

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) zorunluluğuna tabi iş yerlerinin 1/1/2025 tarihinden itibaren mev­zuatta uymamaları halinde, aşağı­da belirtilen ciddi cezaları ödemek zorunda kalacaklardır.

Aykırılığın devamı halinde belir­tilen cezalar her ay için uygulana­bilecektir.

Netice itibariyle 1/1/2025 tari­hinden itibaren iş yeri tehlike sı­nıfı ve çalışan sayısına bakılmaksı­zın; tüm özel sektör işyerleri için iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi görevlendirme zorunluluğu başla­mış bulunuyor. İş verenlerin, cid­di cezalar ve müeyyidelerle karşı­laşmamaları adına, çalışan işçi sa­yısı ve iş yeri tehlike sınıfına göre getirilen zorunluğa, ilgili kurum ve kuruluş düzenlemeleri başta ol­mak üzere İSG hizmeti veren mes­lek mensuplarından alacakları bil­gi ve danışmanlık hizmeti doğrul­tusunda hareket etmelerinde fayda vardır.

Uzun yıllardır uygulanmakta olan ‘iş sağlığı ve güvenliği’ siste­minin uygulamasında yaşanan so­runlar veya gerekli verimin alı­namaması halen tartışılmaktadır. Her vakadan sonra en çok tartışı­lan konu, iş sağlığı ve güvenliği uz­manlarının görevlerini yapıp yap­madıkları veya ne kadar kusurlu olup/olmadıklarıdır. Bu konuda yargıya intikal etmiş çok sayıda va­ka ve dosya bulunmaktadır. En çok tartışılan husus ise; ücretini işve­renden alan İSG şirketinin göre­vini eksik yaptığı veya iş yerinin mevzuatta uygun denetlemediği konusuydu.

İş sağlığı ve güvenliği, sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda insan hayatının korunması ve iş verimliliğinin artırılması için vazgeçilmez bir unsurdur. Son günlerde ülkemizde yaşanan felaketler de dikkate alın­dığında, özellikle iş yerleri için de­netimin (sağlıklı uygulanması ha­linde) faydalı olduğu bir gerçek. Ancak, bir çalışanı olan işyerini de aynı koşullara tabi tutmak bir o ka­dar tartışmalıdır. Ekonomik koşu­ların bu kadar ağır olduğu günü­müzde hiç değilse, 10 kişiden az ça­lışanı olan az tehlikeli işyerlerine bir kolaylık veya istisna getirilme­si ve kapsama giren işyerlerinin ise mevzuatta uygun denetlenmesi ko­nusunda taraflara ciddi yaptırım­lar uygulanmalıdır.