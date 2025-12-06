Google Haberler

Çok nadir görülüyordu, Karabük'te görüntülendi

Karabük’ün Yenice ilçesinde nadir görülen kara leylek görüntülendi. Güney Köyü’nde gezintiye çıkan Veteriner Hekim Olcay Elieyioğlu, dere içinde duran leyleği cep telefonuyla görüntüledi.

Türkiye’de ender rastlanan kuş türlerinden kara leylek, Karabük’ün Yenice ilçesinde ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Güney Köyü’nde gezintiye çıkan Veteriner Hekim Olcay Elieyioğlu, dere içinde duran kara leyleği fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, suyun içinde bir süre bekleyen leyleğin daha sonra havalanarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

