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"Torba tasarı" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Ağbal, tasarıya ilişkin sunum yaptı.
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