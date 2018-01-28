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"2017'de 157 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Taşkesenlioğlu, "2017'de 157 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Gönül istiyor ki bu ihracatı Türkiye'nin bütün kesimlerine, bütün satıhlarına yaymış olalım." dedi.
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