e-DÜNYA
24 °C

2018 yılı yaş çay alım kampanyası başladı

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 2018 yılı yaş çay alım kampanyasını bugün itibarıyla başlattıklarını belirterek, "İnşallah hep birlikte güzel bir kampanya dönemini geride bırakırız." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.