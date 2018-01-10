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"2018'de her ay rekor kıracağız"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir'de düzenlenen Türk Eximbank'ın "2017 Faaliyet Sonuçları ve 2018 Hedefleri" basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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