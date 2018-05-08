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"24 Haziran seçimleri tarihi bir dönüm noktası"

Bakan Zeybekci, "24 Haziran seçimleri bizim bütün hastalıklara karşı aşılandığımız bir döneme geçişimiz olacak. Bugüne kadar o agresif, iftira atılabilen, yalan söyleyebilen, Türkiye zarar görse bile umurlarında olmayan siyaset anlayışı bırakılacak." dedi
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