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300 koyun projesi Şırnak'ta başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba "Şırnak küçükbaş hayvan için ideal bir yer. 300 koyun projesini Cumartesi günü ilk Şırnak'ta başlatacağız. Sonra Erzincan, daha sonra Manisa, Tekirdağ, arkası arkasına gelecek." dedi.
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