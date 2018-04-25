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36 ülkeden "Bursa kumaşı" için geldile

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonu kapsamında, 36 ülkeden kente gelen tekstil firmalarının temsilcileri, Bursalı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı, yeni siparişler için anlaşmalar imzalandı.
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