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5 bin aileyi istihdam eden ürün tescil yolunda

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Her yıl kış aylarında 5 bin aileye istihdam sağlayan ve bölge ekonomisine ortalama 100 milyon lira kazandıran Kadirli turpunun markalaşmayı hak ettiğini dile getirdi.
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