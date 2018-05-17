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Engelli bireyler mesleki eğitimle istihdama katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Koç Holding ve İŞKUR iş birliğiyle, engelli bireylerin ekonomik ve toplumsal hayata katılımına ivme kazandıracak "Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" projesi başlatıldı.
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