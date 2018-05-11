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"50 binden fazla tüketici şikayeti geldi"

PDK Başkanı Yılmaz, "2017'de vatandaşlarımızdan kurumumuza, elektrik sektörüne ilişkin 50 binden fazla tüketici şikayeti gelmesi dikkat çekici bir husustur. Tüketici şikayetlerinin ilk muhatabı dağıtım şirketleri ve çağrı merkezleridir." dedi.
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