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9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, tarım ve insanın, hayatın kendisi olduğunu ifade etti.
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