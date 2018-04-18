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ABD'ye zeytinyağı ihracatı rekora gidiyor

Zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 5 ayında ABD'ye yapılan dış satım, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 206 artışla 16,5 bin tona, değer olarak da yüzde 251 yükselişle 67 milyon 328 bin dolara çıktı.
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