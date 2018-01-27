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Akdeniz demiryoluyla Karadeniz'e bağlanıyor

Kalkınma Bakanı Elvan, "Mersin Limanı'nı Samsun Limanı'na kadar bağlayacak olan Aksaray-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattının yapımını yatırım programını aldık. Ulukışla'dan Aksaray hızlı tren doğu-batı güzergahını Samsun'a kadar uzatacağız." dedi.
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