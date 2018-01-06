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"Amacımız yerelden genele gidecek bir sistem"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nun 81 ilde yapıldığı için Türkiye'nin mikro anlamdaki ekonomisini belirlemek adına önemli olduğunu belirtti.
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