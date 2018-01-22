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"Ankara sanayi kenti kimliğine büründü"

Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Tüfenkci, "Ankara son dönemlerde memur, ticaret, tarım kenti kimliğinden sıyrılıp bir sanayi kenti kimliğine bürünmeye başladı. Yeni açılan Organize Sanayi Bölgeleriyle artık istihdam üretiyor" dedi.
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