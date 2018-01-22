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Antalya Serbest Bölgeden geçen yıl 33 yat denize indirildi

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, lüks yat imalatında dünyanın önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de geçen yıl toplam değerleri 171 milyon doları bulan 33 yat tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.
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