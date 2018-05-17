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Fakıbaba: "Stokçuluk yaptırmayız"

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antep fıstığı fiyatlarındaki artışla ilgili, "Piyasayı gözetliyoruz, eğer fiyatlar gereken ayarın altına düşmediği taktirde gerekli tedbirleri alırız." dedi.
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